Torna la Disfida dei Trombonieri a Cava

Una memorabile canzone di Francesco De Gregori recitava: “La Storia siamo Noi!” ed è proprio per questo che l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni intende ricordare e ripercorrere le edizioni fino ad ora susseguitesi della Disfida dei Trombonieri, con una conferenza stampa che si terrà martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso il comune di Cava de’ Tirreni.

Una conferenza stampa aperta ai cittadini che sono stati, sono e saranno parte integrante di una Storia, unica, inimitabile.

L’incontro-conferenza sarà l’inizio dei festeggiamenti per la Cinquantesima Edizione della Disfida dei Trombonieri, in cui, prima di tutto, si presenterà la nuova identità online dell’associazione.

Un nuovo logo, un nuovo sito web istituzionale e una nuova linea comunicativa sui diversi social media e si proseguirà con il dettaglio delle attività e degli eventi previsti per l’anno 2026.

Il progetto è stato sponsorizzato e realizzato dalla Sautech Group di Cava de’ Tirreni, in stretta collaborazione con l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni.

Un lavoro di grande sinergia e collaborazione, che ha ridisegnato la veste comunicativa senza tralasciare alcun elemento e dando ancora più enfasi ad una storia radicata e tramandata in generazioni.

Una storia che merita di essere guardata più da vicino, al fine di coglierne tutti i valori e i significati che guidano la grande fede dei suoi appartenenti.

Un progetto che non si limita al solo rinnovamento estetico ma che si è prefissato diversi obiettivi positivi: dare un nuovo volto attrattivo alla ATSC, più fresco, riconoscibile e che si adatti al contesto attuale pur richiamando e ribadendo i forti simbolismi della tradizione locale.

Far confluire in un unico punto di contatto informazioni, storia, aneddoti e materiale foto- video dei grandi eventi organizzati durante gli anni; creare un’identità più coesa dando voce univoca e pari visibilità ai vari gruppi appartenenti all’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri. La presentazione e la nuova veste grafica e comunicativa è finalizzata, oggi più che mai, a far conoscere e avvicinare tutti, anche al di fuori del territorio comunale, alle profonde radici e alla forte tradizione della ATSC, la quale, da anni, arricchisce ed esalta il nobile folklore cavese.

L’incontro sarà l’occasione per poter toccare con mano il racconto digitale di passione, di fede e di tradizione dell’ATSC che si affaccia, ora con un nuovo volto, ma con gli stessi valori di sempre.

Saranno presenti alla conferenza stampa

Vincenzo Servalli sindaco di Cava de’Tirreni

Paolo Apicella presidente ATSC

Domenico Burza vicepresidente ATSC

Antonio Nunziante segretario ATSC

Vincenzo Della Mura – CEO Sautech Group

Francesco D’ Elia “Digital Strategist e Web Designer” Sautech Group

Chiara Armenante “Social Media Manager e Graphic Designer” Sautech Group

Coordina

Antonio Di Giovanni -Addetto stampa ATSC

Mi piace: Mi piace Caricamento...