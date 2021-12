Torna in presenza l’Open Day al Liceo De Filippis Galdi di Cava.

Sarà in presenza l’edizione 2021/22 dell’Open Day del Liceo De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni, nel pieno rispetto delle misure anticovid.

Si comincia oggi, 13 dicembre, dalle ore 17,30 alle 20 nella sede di via Filangieri, con gli indirizzi Linguistico, Scienze Umane e Les, e dalle 16,30 alle 19 in quella di via Senatore con gli indirizzi Classico e Musicale. Si replica il 14 gennaio 2022.

Rigorosa l’organizzazione che prevede la prenotazione online da parte delle famiglie dei ragazzi delle scuole medie cittadine e del territorio, ingressi contingentati con esibizione del Green Pass, percorsi differenziati, laboratori specifici in aula. “Ciò allo scopo di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti – spiega la dirigente scolastica, professoressa Maria Alfano – ma, al contempo, di permettere agli studenti di vivere “in anticipo” l’ingresso alla scuola superiore e di conoscere docenti e compagni futuri”. Del resto, l’indagine Eduscopio 2021, promossa dalla Fondazione Agnelli dal 2014 per orientare gli studenti alla scelta della scuola superiore, ha posto sul podio, nell’ambito provinciale, proprio il Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, e questo risultato ha accresciuto l’ interesse verso una scuola che, attraverso cinque indirizzi di studio, propone una diversificata e ricca offerta formativa.

Ma non solo Open Day. Già perché i referenti dell’Orientamento, professoresse Giuseppina Niglio e Daniela Paolillo, hanno organizzato, per tutti gli indirizzi di studio, sportelli informativi durante i quali, in modalità remota, i genitori e i giovani studenti dell’ultimo anno della scuola media hanno potuto incontrare gli insegnanti e ricevere tutte le informazioni sull’offerta formativa del Liceo De Filippis Galdi. Fino a gennaio, inoltre, laboratori di alfabetizzazione per le lingue straniere, psicologia e sociologia, e incontri propedeutici alle prove attitudinali dell’indirizzo musicale, attraverso lezioni online, accompagneranno le famiglie ad una scelta serena e consapevole.

Tutte le informazioni su www.defilippisgaldi.edu.it