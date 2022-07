Torna Il gioco serio del Teatro, da venerdì 22 a domenica 31 al Chiostro del Museo Diocesano.

Sarà l’antico seminario di Salerno la location originale della nuova edizione della rassegna “Il gioco serio del Teatro” sotto la direzione artistica di Antonello De Rosa. La kermesse culturale è entrata nel vivo ed accompagnerà il suo pubblico verso molteplici proposte teatrali fino a domenica 31 luglio.

Ospite della manifestazione, sarà Giorgio Borghetti, amato attore teatrale ma noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla fiction Rai “Un posto al sole”. Il 22 luglio il palcoscenico di Borghetti sarà il chiostro del Museo Diocesano di Salerno, in piazza del Plebiscito. Suggestiva costruzione voluta dall’arcivescovo Cervantes nel 1563. L’attore si cimenterà, in una prima nazionale, ne “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevskij, accompagnato dalla musica del violoncello di Silvia Fasciano.

Il 23 luglio la Fondazione Teatro di Napoli e il Teatro Bellini presentano Rino Di Martino in “Mamma” di Annibale Ruccello, un’icona della nuova drammaturgia napoletana. Ma gli artisti in cartellone sono ancora tanti, tra gli altri calcherà i basoli di pietra del museo anche l’attrice Elena Croce, interprete di “Per sempre” di Giovanni Testori insieme alla salernitana Antonella Valitutti e alla danzatrice classica Alessandra De Concilio; Margherita Rago e Antonello De Rosa interpreteranno in una prima nazionale, “Cocco di Mamma”, Rosaria De Cicco porterà in scena “M’amma non m’amma” ispirato a Voce Umana di Cocteau, Nuccio Siano, con le canzoni di Pasolini. Fino all’esplosiva Lalla Esposito che quest’anno dedicherà il personale omaggio a “Nino Rota”.

A queste performance De Rosa ha anche inserito alcune serate dedicate ai libri, con l’obiettivo di fare cultura in senso lato. La giornalista de Il Mattino, Erminia Pellecchia si occuperà di “Salotto Libro” con interviste agli autori- il primo lunedì 18 ed il secondo martedì 19. Attesa la serata in ricordo del regista Pasquale Squitieri. Lettera per lettera la moglie Ottavia Fusco Squitieri racconterà il suo amore per il marito ne “Nu piezz ‘e vita”.