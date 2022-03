Torna Avalon in Arte, dal 2 al 10 aprile a Palazzo Fruscione.

Dal 2 al 10 aprile 2022 a Salerno, presso Palazzo Fruscione – Vicolo Adelberga (ad. Via Dei Canali) nel cuore del centro storico si terrà la IX edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea e poesia “Avalon in Arte”, organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte APS” di Salerno.

Il vernissage è previsto sabato 2 aprile alle ore 18,00. In tale occasione saranno premiati i vincitori di IllustrandoContest 2022 e alle ore 19.00 sarà conferito il Premio Nolava a Pipo Pelo con la conduzione e presentazione a cura del giornalista Paolo Romano.

La manifestazione gode del patrocino del Comune di Salerno e ospita gli studenti dell’I.P.S.E.O.A. “Roberto Virtuoso” di Salerno, istituto diretto dalla Dirigente Scolastica dr.ssa Ornella Pellegrino. I ragazzi svolgeranno l’alternanza scuola lavoro con la supervisione delle prof.sse Vincenza Mancusi e Carmela Annunziato.

In mostra 20 artisti e 13 poeti, provenienti da tutt’Italia. 20 mini personali a cui si affiancherà la poesia. La particolarità dell’EXPO è, infatti, l’unione tra immagine e parola. A ogni poeta è stata assegnata un’opera figurativa e la lirica sarà esposta in sala accanto alla relativa opera.

Il catalogo è a cura della casa editrice “Studio Byblos” di Palermo con il codice ISBN, disponibile nei migliori store online.

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera, aiuto direttore artistico Stefania Siano, e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli. coadiuvato da Mario Cestaro, critica di Luigi Sinacori. Fotografia e grafica pubblicitaria di Paola Siano.

Evento coevo all’Expo esordisce IllustrandoContest, che ha proposto come tema “Il viaggio” in onore dei 130 anni dalla nascita di Tolkien che nella sua trilogia narra il viaggio della Compagnia dell’Anello. In esposizione viaggi interiori di nascita e rinascita, tutti da scoprire. I vincitori sono: CHIARA FERRANTE I° posto, CHRIS PACE 2° posto, DAVIDE GIAFFREDA 3° posto.

Per la categoria under 18: RICCARDO SANTACROCE

Gli altri selezionati: GABRIELE AMABILE, MARINA DI ROBERTO, ELVIRA LANDI, PAOLA LUCIA LAURITO, CATERINA MARINO.

Artisti in mostra: MARINELLA ALBORA; ARAPHOENIX; ETER BARATTA – MEB; ROBERTA BETTI; MANUELA BORRELLI; BRA; TOMMASO CAMPAGNUOLO; CRISTINA FOTI; LUIGI GRASSIA; BIAGIO LANDI; ANGELA MAGLIARO; PASQUALE MASTROGIACOMO; PIETRO PENNA; GIUSEPPE QUAGLIATA; VINCENZO RIDOLFINI; ANTONIO SCARAMELLA; PAOLA SIANO; BIANCA RITA TEATINI; FRANCESCO TORTORA, CON LA PARTECIPAZIONE DI GIANNI STRINO.

Poeti: ELVIO ANGELETTI; ENZO CAPUANO; ANNALENA CIMINO; ALFONSO GARGANO; FRANCESCO GIULIANO; ALFREDO LANDI; MARIANO MASTUCCINO; RITA NAPPI; ANIELLO QUARANTA; ILDE RAMPINO; GIOVANNA RISPOLI; STEFANIA SIANI; FRANCESCO TORRE.

La mostra, a INGRESSO LIBERO, sarà fruibile secondo la normativa anti-covid vigente.

ORARI: Sabato e Domenica: 10,00/12,00 – 16,30/20,30

Giorni feriali: 16,30/20,30 – Mattina solo su prenotazione Cell. 3332809615