Tersicor/Arte, sabato 9 al Moa di Eboli con il teatro-danza.

La terza edizione di Tersicor/Arte affida ancora una volta alla danza in dialogo con la musica, la poesia, il teatro e la fotografia il compito di rimettere insieme il passato, il presente ed il futuro. Dopo lo spettacolo dello scorso 22 luglio “Contaminazioni 0.2” che ha avuto come suggestiva cornice il Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara, il viaggio spazio temporale continua e sabato 9 ottobre (alle ore 20 e alle ore 21.30) fa tappa al Moa di Eboli.

Per il secondo appuntamento spazio al teatro-danza con la Compagnia Campania Danza che riapre le pagine del “Secolo breve” – prendendo a prestito il titolo saggio dello storico britannico Eric Hobsbawm – per un affondo sugli anni della Seconda Guerra Mondiale. È il 9 settembre del 1943 quando l’alba del nuovo giorno mostra ai salernitani “Il mare nero” perché è in corso l’Operazione Avalanche per liberare l’Italia e l’Europa dalla dittatura nazista.

La guerra e la deportazione sono i temi al centro delle coreografie di Antonella Iannone e Simone Liguori. Voce recitante di Marco De Simone, voce (cantante) Elisa Campagna, concept di Eirene Campagna. Quello che sarà proposto sabato sera (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e green pass) sarà un vero e proprio percorso di contaminazioni: la coreografia sarà anticipata dalla proiezione di un breve filmato-documentario sullo sbarco degli alleati a Salerno (regia di Concita De Luca, musica di Max Maffia, riprese di Enzo Figliolia e Raffaele Sprovieri che ha curato anche la post produzione). Per prenotazioni e informazioni info@moamuseum.it – 0828332794 – 3203715486.

Venerdì 15 ottobre sarà il Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano ad ospitare il terzo appuntamento in rassegna, “Contaminazioni 0.4”, con l’attore Roberto Lombardi e la flautista Valeria Iannone. Le coreografie sono di Claudio Malangone per Borderline Danza, di Hilde Grella per Hilde Cantiere Danza Grella, di Ylenia Ippolito per World Dance e di Antonella Iannone per Campania Danza.

L’ingresso è gratuito.

La rassegna Tersicor/Arte, realizzata con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio dei Comuni di Torchiara e di Pontecagnano, proseguirà il 27 e 28 novembre con una due giorni dedicata alla formazione con il M° Michele Politi e alle compagnie internazionali. In programma a dicembre ci saranno due spettacoli; tra i coreografi ospiti anche Maria Angelica Caruso. Si terrà inoltre un seminario e in quest’occasione ci sarà la selezione di una danzatrice o di un danzatore per l’assegnazione di una borsa di studio per un college americano.

Per info e prenotazioni: campaniadanza@tiscali.it