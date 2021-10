Club Velico Salernitano, Elena Salzano nuova presidente.

Alle scorse elezioni si è configurato un importante scenario di cambiamento per lo storico Club Velico Salernitano: con l’insediamento del rinnovato Consiglio Direttivo, è stata scelta per la prima volta nella storia del Club, una donna per la Presidenza, Elena Salzano, con il preciso obiettivo di portare il Club Velico Salernitano a essere nuovamente protagonista della vita associativa nella città di Salerno, non solo con l’attività diportistica per l’ormeggio dei natanti, ma con una serie di iniziative a partire dalla ricostituzione della Scuola di vela.

Passione per il mare e per lo sport, competenza e professionalità, sensibilità per il sociale, attenzione per l’organizzazione e massima affidabilità, rappresentanza istituzionale, conoscenza del mondo sportivo e associativo, sono i valori attorno ai quali si è costruito il programma di lavoro che accompagnerà il nuovo Consiglio Direttivo fino al 2024.

Ecco i componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Club Velico Salernitano

Presidente Elena Salzano

Vicepresidente Giancarlo Napoli

Segretario Luciano Ragazzi

Tesoriere Gennaro Barbarito

Direttore sportivo Luigi Amendola

Consigliere Mario Rinaldi

Consigliere Rossella Trapanese

I Revisori

Marcello Amato, Guido D’Urso, Piergiorgio Esposito, Rocco Lambertucci, Christian Fasciani.

I Probiviri

Costantino Pastore, Antonio Piscitelli, Vincenzo De Martino, Costantino Mancuso, Pasquale Giordano.

“Il nuovo Consiglio Direttivo intende valorizzare – dichiara Elena Salzano – la Scuola di Vela e tutte le iniziative connesse al mare, rafforzando anche il suo legame con il territorio e con le istituzionali locali, e aprendosi a possibili collaborazioni che possano promuovere e sensibilizzare tutto quello che è collegato alla propria mission associativa”.

Il primo appuntamento previsto per i soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, è il 15 ottobre dalle ore 19.00 alle 20.00, con i “Venerdì col Presidente” con l’obiettivo di effettuare un ascolto puntuale delle esigenze e di raccolta di eventuali suggerimenti e per condividere i successivi appuntamenti programmati dal Club Velico Salernitano.

MINIBIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB VELICO SALERNITANO

ELENA SALZANO – Presidente

Imprenditrice, dirige l’azienda INCOERENZE dal 1999, specializzata in eventi, comunicazione integrata e merchandising. Nel 2019 riceve il Premio Women Value Company promosso dalla Fondazione Bellisario e da Intesa San Paolo e Forbes Italia la nomina fra le 100 donne che rappresentano il meglio dell’Italia al femminile. Docente di Event Management e Comunicazione Digitale, è Delegata FERPI (Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana) per la Campania ed è Consigliere del Direttivo del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno. In ambito sportivo, oltre ad essere atleta della FIPAV, praticando pallavolo da oltre 35 anni, ha seguito, da dirigente sportiva, diverse associazioni, ha organizzato eventi a livello nazionale di beach volley e ha curato il Marketing dell’Universiade Napoli 2019.

GIANCARLO NAPOLI – Vice Presidente

Professione pensionato. Esperienza associativa: Vice Presidente dal 2009

LUCIANO RAGAZZI – Segretario

Funzionario direttivo della Direzione Generale Cultura e Turismo della Regione Campania. Ingegnere dell’Informazione. Dal 2010 al 2013 Presidente della Commissione Ingegnere dell’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno. Per l’Associazione Nazionale laureati in Scienze dell’Informazione ed Informatica (ALSI) sono stato Segretario generale della Campania dal 2007 al 2015, Consigliere nazionale per i bienni 2008/2010 e 2002/2004, Revisore dei Conti nazionale per il biennio 2004/2006, Segretario generale della sezione di Salerno dal 1996 al 2004. Capo segreteria di uno degli 8 uffici di Segreteria di Presidenza del Senato della Repubblica dal 2013 al 2014. Consigliere uscente.

GENNARO BARBARITO – Tesoriere

Professione pensionato – Esperienza associazioni: Segretario uscente

LUIGI AMENDOLA – Direttore Sportivo

Avvocato, fallimentarista specialista in crisi di impresa. In ambito sportivo, dal 2021 Componente Commissione Garanzia Federkombat del C.O.N.I. – Componente della Commissione Elettorale Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal 2020 – Componente Commissione Verifica Poteri – C.O.N.I. 97^ Assemblea Nazionale Ordinaria F.I.G. dal 2020.

ROSSELLA TRAPANESE – Consigliere

Docente di Politiche sociali e di Innovazione e sostenibilità sociale, direttrice master in Management del welfare territoriale e responsabile dell’Osservatorio Politiche sociali dell’Università degli studi di Salerno. Si occupa da sempre di sviluppo territoriale e di promuovere la partecipazione all’interno delle comunità e delle organizzazioni.

MARIO RINALDI – Consigliere

Revisore dei Conti uscente CVS. Funzionario direttore-vicario settore personale Comune di Salerno. In quiescenza.

Nella foto in ordine da sinistra a destra trovi: Luciano Ragazzi (Segretario), Gennaro Barbarito (Tesoriere), Luigi Amendola (Direttore Sportivo), Elena Salzano (Presidente), Rossella Trapanese (Consigliere), Francesco Barra (Past President), Giancarlo Napoli (Vice Presidente), Mario Rinaldi (Consigliere)