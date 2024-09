Suonno d’ Ajere a Praiano martedì 17

I Suonno d’ Ajere nascono nel 2016 dall’esigenza di conoscere e approfondire ciò che la città di Napoli ha prodotto nella sua storia musicale: i tre componenti del gruppo provengono da esperienze musicali diverse, dal jazz alla musica leggera, dalla musica popolare a quella classica, e nei loro percorsi hanno sempre incontrato la canzone napoletana, rimanendone profondamente affascinati e colpiti. Obiettivo del progetto è segnare un filo conduttore nella canzone partenopea da metà ottocento fino ai nostri giorni, individuandone, attraverso un criterio storico/stilistico, i brani maggiormente rappresentativi.

La forzatura è inevitabile: ridurre tutto ciò che è stato realizzato a Napoli per il canto in mezzo millennio in un solo concerto usando una formazione che ne è simbolo, la più stereotipata, ma anche la più efficace e di splendida semplicità, voce, mandolino e chitarra, non può che essere uno schizzo di ciò che la città ha prodotto. Nel concerto di Praiano al trio si aggiungono le percussioni di Salvio La Rocca.

I Suonno d’ Ajere hanno al loro attivo due album “Suspiro” e “Nun v’annammurate” , la partecipazione alle 2 principali rassegne internazionali di World Music (WOMEX – Lisbona e Babel XP – Marsiglia) e una lunga serie di concerti in Italia e all’estero in contesti prestigiosi come la Konzerthaus di Vienna e il Lincoln Center di New York, oltre alla partecipazione a importanti festival come il Il Bardentreffen di Norimberga , il RIFF (Rajasthan International Folk Festival – Jodhpur, India), la Seoul Music Week (Corea), l’ Atlantic Music Expo (Capo Verde), le Journées Musicales de Carthage (Tunisia), il Sunfest (Canada) e molti altri, affermandosi come principali ambasciatori della canzone napoletana nel mondo.

Questo concerto conclude l’evento estivo I Suoni della Tradizione organizzato dal Comune di Praiano in colaborazione con Pelagos Associazione e SoundFly.

Piazza San Gennaro ore 21

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it