Sui Sentieri degli dei ad Agerola Mario Zamma, Minnie Minoprio ed il grande jazz.

Al festival Sui Sentieri degli Dei varietà e divertimento assicurato con Sbussolati di Mario Zamma il 4 agosto a Palazzo Acampora. Una serie di monologhi dalla sferzante e irriverente ironia arricchiti da momenti musicali. L’attore caratterista, musicista, imitatore e ‘rumorista’, una delle anime del Bagaglino, affronta lo ‘sbussolamento’ dei nostri tempi: l’amore, la famiglia, la cultura, la società e la politica, visti attraverso la lente dell’irresistibile comicità dell’artista irpino, per ridere insieme (e riflettere) di una modernità così spesso indecifrabile.

Giovedì 5 un tributo alla grande canzone americana da Gershwin a Rodgers & Hart, Kern, Porter per una serata indimenticabile al Parco Colonia Montana con Minnie Minoprio, artista d’eccezione che interpreterà al meglio queste meravigliose melodie accompagnata dalla Fat Band di Massimo Pirone. Protagonista del jazz senza età, Minnie Minoprio, è considerata l’ultima “Lady” delle scene italiane, icona e testimone di quando il Bel Paese vantava un panorama musicale di assoluta avanguardia. Nella sua carriera è stata attrice, ballerina, scrittrice, presentatrice. Negli anni Settanta ha conteso la palma del piccolo schermo con poche altre “primedonne” in una televisione che cominciava a creare la figura delle “starlet”. Le costanti che la distinguono da sempre sono la bravura e la fierezza che non verranno mai meno unite al carisma che è parte indissolubile di questo irresistibile ciclone dai capelli biondo platino.

Uno spettacolo che mescola verità storica e finzione, sul filo di un racconto jazz è Father and Son, inseguendo Chet Baker, soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, in scena venerdì 6 a Palazzo Acampora. In una sorta di flashback estremo, articolato secondo una sequenza di ricordi, il racconto prova a far rivivere il più romantico tra gli eroi della tromba. Non lo fa curiosando morbosamente tra fatti e misfatti di droga, ma inseguendo, delicatamente, il rapporto – vero o finto, poco importa – di un padre, fragile e geniale, con il proprio figlio. Un rapporto fatto di incomprensione e paura, ma anche di amore infinito per la vita e per la musica. Che potrebbero essere, poi, la stessa cosa. Con Antonello Cossia, voce recitante, Francesco Scelzo alla chitarra e Enrico Valanzuolo alla tromba, per la regia di Antonello Cossia e Raffaele Di Florio.

Detestava buona parte della propria vita, senza rinnegarne nulla. Avrebbe evitato volentieri che qualcuno commettesse i suoi stessi errori. E, soprattutto, che suonasse la sua stessa musica. Semplicemente, non voleva che esistesse un altro Chet. Così credeva, almeno; prima di incontrare “suo figlio”…

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito e sarà consentito solo su prenotazione. A tal riguardo sarà online, sul sito della Proloco di Agerola, un sistema di prenotazione dei posti a sedere.

INFO e PRENOTAZIONI Parco Colonia Montana

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 450 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Procedura di prenotazione – Registrarsi sul sito, inserire i propri dati anagrafici. È possibile prenotare fino a due posti per evento. Ad avvenuta prenotazione, sulla mail inserita in fase di registrazione, sarà inviato un voucher di conferma. Il voucher va esibito al checkpoint (ingresso location) con proprio documento di riconoscimento. Il voucher non è cedibile ad altre persone.

Obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e rispettare le misure di precauzione imposte per legge.

INFO e PRENOTAZIONI Palazzo Acampora

Tutti gli eventi a Palazzo Acampora prevedono ingresso con prenotazione obbligatoria.

La prenotazione va effettuata al numero 081 8791064 (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18) o tramite mail a info@proagerola.it