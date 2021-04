Strategie SEO per l’e-commerce, il libro di Lucia Isone sul web marketing che ha venduto più di 1000 copie.

Chi ha intenzione di vendere online e conoscere le principali attività di web marketing per la promozione del proprio sito può trovare pane per i suoi denti grazie al libro Strategie SEO per l’e-commerce. Si tratta di un manuale di grande successo, scritto dalla consulente SEO Lucia Isone ed edito da Hoepli. Il testo è diventato ancora più importante durante il periodo della pandemia.

Le vendite di questo libro sono aumentate in misura esponenziale e hanno superato la fatidica soglia delle 1000 copie, ma i numeri sembrano destinati a crescere a vista d’occhio. Sempre più imprenditori, infatti, avvertono l’esigenza di sviluppare un proprio sito di e-commerce e renderlo visibile agli occhi di un bacino d’utenza ampio e variegato. Ecco cosa c’è da sapere su un testo apprezzato da un pubblico trasversale, ideale per chi è alla ricerca di un webmaster freelance esperto in SEO pronto a soddisfare ogni esigenza specifica.

Cosa sapere sulla formazione dell’autrice Lucia Isone

Prima di conoscere i dettagli principali sul libro Strategie SEO per l’e-commerce, è necessario concentrarsi sulla formazione dell’autrice Lucia Isone, capace di creare un brand tutto suo nel settore del web marketing. Grazie al suo sito Internet https://luciaisone.net, l’esperta collabora con aziende situate in tutta Italia e non solo, manifestando il suo chiaro intento di garantire servizi sempre all’avanguardia.

Nel 2015, Lucia ha portato a termine la sua formazione universitaria grazie a un corso di alta formazione in Esperto E-Commerce. Si tratta di un insieme di lezioni essenziali per lo sviluppo della propria professione, completato con lo straordinario voto di 110 e lode. La professionista ha discusso la tesi denominata SEO per siti e-commerce: strategie di ottimizzazione e posizionamento sui motori di ricerca e ha posto in evidenza tutta la sua bravura. Quindi, ha affinato la propria tecnica con l’ausilio di uno stage tenuto presso un’impresa che si occupa di posizionamento di siti e-commerce, approfondendo la sua conoscenza della SEO.

Col passare degli anni, Lucia Isone si è appassionata a PrestaShop, una piattaforma che consente la realizzazione di siti e piattaforme e-commerce dalla qualità certificata. Non a caso, nel 2016 quando esisteva ancora il manuale in inglese ha realizzato la prima Guida utente di PrestaShop 1.6, interamente in lingua italiana. Il suo manuale venne utilizzato presso vari centri di formazione e web agency e reso disponibile anche nel formato ebook, oltre che distribuito insieme a diverse riviste informatiche del gruppo Edizioni Master.

Il suo lavoro è andato avanti senza sosta, tramite la realizzazione di pubblicazioni pratiche e teoriche per varie riviste come Win Magazine, Idea Web e Office Magazine. Nel frattempo, ha acquisito maggiore esperienza nell’ottimizzazione SEO di shop online di varia natura e continua a organizzare in maniera periodica corsi di SEO e web marketing, destinati anche a istituti superiori e universitari.

Lucia Isone, un’esperienza in continua crescita

A partire dal 2017, Lucia Isone ha allargato i propri orizzonti. L’esperta SEO ha collaborato come docente presso l’ISD di Napoli, ossia l’Istituto Superiore del Design. All’interno della struttura, si è occupata dei corsi di Graphic & Design, concentrandosi sugli esami di Laboratorio di tecnologie e-commerce e SEO & Web Marketing. Gli alunni hanno così apprezzato un’insegnante capace di indirizzarli al meglio verso il mondo del digital marketing.

Attualmente, il nome di Lucia è strettamente collegato a quello del DIGITALmeet di Caltagirone, del quale è speaker ufficiale. La scrittrice lavora come relatrice nei settori di SEO ed e-commerce. Inoltre, nel mese di settembre del 2018, l’esperta SEO è stata l’insegnante del Google Day riguardo alle strategie SEO, oltre ad aver organizzato un Wordshop per mettere a disposizione le sue abilità. Il corso SEO: dai primi passi alla strategia è stato un’altra dimostrazione delle sue qualità indiscutibili.

A tutto ciò, bisogna aggiungere l’emozione di essere speaker ufficiale di Eventi Google a partire dal 2019. Lucia Isone ha trattato il tema Google Search Console e la SEO in occasione del GDG DevFest Mediterranean, iniziativa realizzata dall’11 al 13 ottobre a Sant’Agata di Militello, nel cuore della Sicilia. Una vera e propria consacrazione per una figura sempre più autorevole nel proprio settore di competenza che le ha permesso di partecipare al GDG di Treviso con l’argomento Core Web Vitals.

Cosa dice Lucia Isone di se stessa

Lucia Isone non ha mai nascosto la difficoltà di raggiungere dati di vendita soddisfacenti grazie a una piattaforma di e-commerce. Al tempo stesso, ha sottolineato l’importanza di potersi affidare a un consulente SEO in grado di incrementare tali numeri in maniera rapida e prolungata. Molto spesso, chi sceglie di creare un proprio shop online lo fa con l’obiettivo di risollevare le sorti del proprio negozio fisico. Un profilo del genere è poco deciso sulla propria strategia SEO e non sa come ottimizzarla a dovere.

La consulente SEO Lucia Isone sa quanto il successo di una determinata realtà aziendale dipenda in misura notevole dalla ricerca sul proprio settore di competenza. Una corretta ottimizzazione non fa altro che rendere un sito adatto alle linee guida decretate da Google. Tocca agire con tutta la dovuta attenzione per realizzare un sito Internet nuovo di zecca e già programmato per una corretta ottimizzazione SEO, senza la necessità di dover effettuare alcun lavoro supplementare a riguardo.

Cosa si impara leggendo Strategie SEO per l’e-commerce

Strategie SEO per l’e-commerce è una guida perfetta per ogni piattaforma e garantisce una conoscenza ottimale della SEO in tutte le sue forme. Al tempo stesso, fornisce dritte essenziali per sviluppare tecniche di ottimizzazione curate nei minimi dettagli, con una particolare attenzione rivolta all’organizzazione della link building. Lucia Isone utilizza il suo libro anche per mostrare le tecniche da attuare per contenuti sempre più apprezzati dal pubblico. A tal proposito, l’autrice ha scelto di concentrarsi sul concetto di tassonomia.

Si tratta di una tecnica che riunisce più termini in un ordine logico ben preciso, grazie alla quale ciascun contenuto può risultare molto più accattivante agli occhi dei potenziali clienti. La tassonomia può essere applicata anche per la SEO e favorisce la classificazione gerarchica di più pagine web, allo scopo di renderle facili da utilizzare per ciascun utente. Un sistema del genere può essere verticale, orizzontale o a rete, ma la scelta scaturisce da un’analisi attenta e metodica dell’azienda in questione e del potenziale target.

Come migliorare SEO e link building con pochi e semplici accorgimenti

Chi decide di acquistare e leggere Strategie SEO per l’e-commerce, lo fa con l’obiettivo di garantire al proprio negozio online il massimo della visibilità. A tal proposito, la cura dell’ottimizzazione SEO richiede la massima attenzione. Chi utilizza i canali web nel modo migliore può vantare un notevole vantaggio nella propria strategia comunicativa rispetto a chi non lo fa. Ciascun contenuto va realizzato con impegno e pazienza e bisogna renderlo più accattivante in un arco di tempo piuttosto rapido.

Ed è proprio così che Lucia Isone consiglia di affidarsi a contest e giveaway. Sono due formule in grado di promuovere determinati contenuti e incrementare il volume di utenti. In entrambi i casi, bisogna partire stilando un regolamento ufficiale e definendo un obiettivo da raggiungere. Quindi, ciascun contenuto va ottimizzato in chiave SEO, affinché il contest veda la presenza di sempre più concorrenti.

Al tempo stesso, non bisogna lasciare in secondo piano l’importanza rivestita dalla link building. Quest’ultima richiede l’ausilio di PageRank e del suo algoritmo, con un valore definito da associare a ciascun link. Dall’anchor text alla pertinenza, ai siti autorevoli alla fiducia degli utenti, ogni elemento può fare la differenza per un sistema curato nei minimi dettagli. Al tempo stesso, ci si può affidare ai classici comunicati stampa e a una strategia basata sulla SEO off page.

Come è possibile notare, il libro Strategie SEO per l’e-commerce è un lavoro curato in maniera minuziosa da un’autrice di alta qualità come Lucia Isone. Non resta altro da fare che scaricare e leggere un testo che può rivelarsi illuminante per chiunque abbia intenzione di migliorare la propria reputazione sul web.