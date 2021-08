Stories from the Room, continuano gli appuntamenti a Palazzo Fruscione e Fuori Palazzo.

Sarà un viaggio nella musica, la stessa che ha risuonato nelle stanze del Chelsea Hotel, quello immaginato dal musicista e compositore Matteo Saggese, nonché direttore artistico degli eventi musicali dei “Racconti del Contemporaneo – V edizione – Il Palazzo del Sogno”, per il concerto del 4 settembre (ore 21) all’Arena del Teatro Ghirelli, dal titolo “Songs from the Rooms”. L’evento rientra tra gli appuntamenti della sezione “Fuori Palazzo” realizzata in collaborazione con Casa del Contemporaneo-Teatro Ghirelli e la Fondazione Ebris nell’ambito della mostra “Stories from the rooms” organizzata dall’Associazione Tempi Moderni.

I TALK. A settembre ci saranno gli ultimi due talk in calendario a Palazzo Fruscione: mercoledì 1 settembre, alle ore 20.30, Ernesto Assante (giornalista e critico musicale) farà un originale storytelling dal titolo “Tom Waits. The Ghost Of Wednesday’s Night”, mentre sabato 4 settembre alle ore 10.30, a Palazzo Fruscione ci sarà l’incontro dal titolo “Il Progetto culturale” in collaborazione con il DAMS di Bologna. Interverranno Guglielmo Pescatore (docente di Culture dell’intrattenimento, “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna), Giacomo Manzoli (direttore del Dipartimento delle Arti, “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna) e Roberta Paltrinieri (docente di Sociologia della cultura, “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna). Premessa di Alfonso Amendola (docente di Sociologia dei processi culturali, Università di Salerno).

Un racconto corale dedicato alla cultura. Uno sguardo trasversale e onnicomprensivo sul pensare la cultura tra welfare, saperi, conoscenze, didattica, innovazione, politiche territoriali, patrimoni, istituzioni, pianificazione strategica, sistemi complessi, immaginari, consumi, marketing e comunicazione.

“SONGS FROM THE ROOMS”. L’obiettivo del concerto è di ricreare, con un approccio filologico, lo spirito di quegli anni, “aprendo” le porte delle stanze del celebre albergo newyorkese e facendone uscire la musica dei tanti che vi hanno abitato e composto: Bob Dylan, Joni Mitchell, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Patti Smith, Lou Reed, Leonard Cohen e di quegli autori che hanno fatto la storia della musica e della controcultura americana. Saggese porta a Salerno un’autentica all star di musicisti: da Pete Gordeno, tastierista e voce dei Depeche Mode a Tony Remy, chitarrista, tra gli altri, di Annie Lennox e di Pee Wee Ellis, sax della band di James Brown passando per la cantante arpista Hattie Webb, che dal 2008 al 2013 ha seguito in tour Leonard Cohen oltre ad aver partecipato alla realizzazione di alcuni suoi dischi. Cohen diceva di lei: “Una pellegrina, profondamente impegnata e altamente preparata, sulla strada della perfezione”. Sul palco allestito nell’Arena del Teatro Ghirelli si alterneranno alcune delle voci internazionali più interessanti da Nicki Wells (alias Turya), cantante acclamata a livello internazionale e capace di una sorprendente fluidità attraverso stili di musica diversi a Sarah Jane Morris, diventata famosa per la sua partecipazione all’album dei Communards, nel quale duetta con Jimmy Somerville, celebre nel nostro Paese per tanti duetti sanremesi e ancora Diana Tejera, cantautrice italiana, nota anche per essere stata autrice e frontwoman dei Plastico, fino a Angela Baraldi, la rock lady di “Quo vadis, baby?” e a Maria Pia De Vito, straordinaria jazzista italiana, profonda conoscitrice delle tradizioni musicali con uno sguardo sempre aperto all’innovazione. Sul palco anche due sorprese, la prima è Tarq Bowen, voce acclamata in Gran Bretagna, già collaboratore, tra gli altri di Nick Mason batterista dei Pink Floyd, e Rufus Wainwright, cantautore statunitense naturalizzato canadese, via streaming da New York grazie al contributo della Fondazione della Comunità Salernitana. Già al fianco di Sting – dal talento smisurato riconosciuto da artisti come Elton John, che l’ha voluto nel suo album “Songs from the West Coast” del 2001, Morrissey, John Mayer – Wainwright continua a influenzare artisti come Keane, Alanis Morissette, Scissor Sisters, e Ben Folds. Ha inoltre vissuto e scritto due album nel periodo in cui ha vissuto al Chelsea Hotel. In questo parterre stellare, spiccano ancora i nomi di Massimo De Divitiis (voce), Mauro Di Domenico (chitarra), Mario Schilirò (chitarra) e Adriano Molinari (batteria), questi ultimi due sono gli storici collaboratori di Zucchero, gli arrangiamenti unici dei Solis String Quartet e lo spessore artistico della band composta da Domenico Andria, Carlo Fimiani, Alessandro la Corte, Davide Cantarella, a testimoniare il legame tra il respiro internazionale dell’evento e le eccellenze musicali del territorio salernitano. A chiudere sarà l’imprescindibile e unico contributo del grande Peppe Servillo che, nel concerto del 4 settembre, introdurrà il pubblico all’evento del giorno successivo, 5 settembre (ore 21), “Beatiful Losers” sempre sullo stesso palco dell’Arena del Teatro Ghirelli, un’esclusiva per la rassegna “Racconti del Contemporaneo V Edizione”.

“BEATIFUL LOSERS”. Sarà la poesia il filo rosso che caratterizza quest’ultimo appuntamento della rassegna. La poesia di un artista unico nel suo genere come Leonard Cohen e quella del mito Federico Garcia Lorca. Saranno loro i protagonisti di “Beautiful Losers”, reading- spettacolo in cui l’istrionico cantante, interprete e attore casertano Peppe Servillo si confronterà prima con la narrazione della poetica di Leonard Cohen, accompagnato dalla famigerata rocker e attrice bolognese, Angela Baraldi, con la chitarra acustica di Diana Tejera, e poi con la figura irraggiungibile di Federico Garcia Lorca, faro luminoso nell’esperienza creativa del cantautore canadese, accompagnato dalla chitarra flamenca di Mauro di Domenico.

