Storie e protagonisti del miracolo economico della Costa d’Amalfi, incontro alla Biblioteca Comunale e in streaming a cura del Distretto Turistico.

Prosegue l’impegno del Centro di Cultura e Storia Amalfitana per la valorizzazione e promozione del territorio. Oggi, mercoledi 15 dicembre alle ore 17:00 alla Biblioteca Comunale “Pietro Scoppetta” di Amalfi e in diretta streaming sul canale Youtube del Centro di Cultura e Storia Amalfitanasi si terrà l’incontro: STORIE E PROTAGONISTI DEL “MIRACOLO ECONOMICO DELLA COSTA D’AMALFI” Un appuntamento promosso dall’osservatorio Beni Culturali e Turismo CCSA dedicato alla memeoria di Angelo Tajani e Donato Cufari Il turismo della ripartenza non può ripensarsi senza una seria programmazione culturale.