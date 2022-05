Startup, sabato 21 la presentazione di 012Salerno di Fondazione Saccone e 012factory

Sabato 21 maggio, a partire dalle ore 10, presso la sede della Fondazione Saccone a Montercorvino Pugliano, in via Ungaretti, 43, presso il Centro Direzionale Saccone, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli spazi e dei servizi di 012Salerno, sede territoriale dell’incubatore certificato (Mise) 012factory in collaborazione con Fondazione Saccone.

All’evento interverranno il presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala, il coordinatore del CTS della Fondazione Saccone Edoardo Gisolfi, il CEO di 012factory Sebastian Caputo e il Co-founder di 012factory Enrico Vellante.

Prevista la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, del mondo delle imprese e dell’associazionismo.

Quello di Fondazione Saccone e 012factory sarà uno dei primi incubatori certificati della provincia Sud di Salerno, in grado di offrire servizi a valore aggiunto a startup e PMI innovative, con l’obiettivo finale di sostenere e accompagnare la crescita di giovani imprenditori.

“Un ulteriore tassello per la valorizzazione del capitale umano, la diffusione della cultura dell’innovazione e l’attività di trasferimento tecnologico – sottolinea Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone – Attraverso i servizi offerti insieme a 012factory, contribuiremo allo sviluppo socio-economico del territorio e agevoleremo il matching tra domanda e offerta d’innovazione, da sempre al centro della nostra mission”.

“Siamo felici di iniziare un nuovo percorso con Fondazione Saccone – dice Caputo. – Si tratta di una realtà in continua espansione che guarda sempre con particolare attenzione a necessità e potenzialità del proprio territorio”.