La Jomi Salerno sfida Oderzo per chiudere in testa la Regular Season.

Saranno gli ultimi 60’ della Regular Season a decidere la squadra che, tra Jomi Salerno e Mechanic System Oderzo, accederà da capolista alla Poule Play Off della Serie A1 Femminile. L’appuntamento è per sabato (30 marzo ndr) alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Maggiore Palumbo.

La compagine allenata da Dragan Rajic occupa la prima posizione in classifica con 32 punti all’attivo ed è reduce dalla vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato sul campo della Venplast Dossobuono.

La Mechanic System Oderzo occupa la seconda piazza in classifica con 30 punti, nello scorso turno di campionato la formazione veneta è stata infatti fermata tra le mura amiche dal Cassano Magnago sul 23 a 23. Oderzo, avrà bisogno di concentrazione massima in occasione della sfida in programma sabato alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo: c’è in palio il primato, nel campo che, a dicembre, aveva consegnato la Supercoppa a capitan Coppola e compagne. La Jomi Salerno venderà però cala la pelle, le campane vogliono chiudere in testa la Regular Season ed hanno a disposizione due risultati su tre per accedere da capolista alla Poule Play Off della serie A1 femminile.

In merito alla prossima gara di campionato il trainer della Jomi Salerno Dragan Rajic afferma: “Il risultato ottenuto nello scorso turno di campionato dall’Oderzo, fermato sul pari dal Cassano Magnago, non cambia assolutamente i nostri obiettivi. Il match contro la formazione allenata da Andreasic vale sicuramente doppio, in palio ci sono punti importanti, abbiamo la possibilità di chiudere in testa alla classifica la Regular Season. Posizione questa che potrebbe tornare utile – conclude lo stesso Dragan Rajic – in occasione della seconda fase del campionato ed in occasione dei play off scudetto”.