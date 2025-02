Sotterraneo, l’Angelo della Storia sabato 1 a Pagani

Nella raffinata drammaturgia che prende le mosse da Walter Benjamin, da Yual Noah Harari e da altri pensatori, Sotterraneo dispiega una costellazione di eventi storici senza reciproca connessione. Ma a legare come un filo invisibile tutte le vicende rievocate ne l’Angelo della Storia, è soprattutto una riflessione sulla potenza del racconto per l’essere umano. Quale funzione resta dunque al teatro nella visione di Sotterraneo? Tempio del mito fin dall’antichità, luogo per eccellenza delle storie, oggi può diventare invece il luogo per decostruire finzioni e per mettere in discussione certezze. L’Angelo della Storia è intelligente, ironico, sulfureo ha il pregio di essere complesso, stratificato e intelligente, ma soprattutto ha la forza di riconnetterci con la nostra animalità intesa come la dimensione biologica che la nostra specie occupa in un vasto e complesso ecosistema. Lo fa con acume e con gusto del paradosso con un’ironia che serve a rassicurarci mentre ci addentriamo in una vertigine profonda che scardina le nostre convinzioni più prossime, più quotidiane. Ogni lavoro del gruppo è come una sonda lanciata a indagare le possibilità linguistiche del teatro, luogo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmente contemporaneo. Sotterraneo si muove attraverso i formati, focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra del presente, con un approccio avant-pop che cerca di cantare il nostro tempo rimanendo in equilibrio fra l’immaginario collettivo e il pensiero più anticonvenzionale raccontando i paradossi di intere epoche, la fallacia delle nostre credenze e delle nostre reti neurali. Un gesto di cui abbiamo tutti urgente bisogno. SABATO 1 MARZO 2025

TEATRO SANT’ALFONSO – Pagani Sa SOTTERRANEO in L’ANGELO DELLA STORIA Premio Ubu spettacolo dell’anno 2022

Nomination Premio Ubu miglior scrittura drammaturgica 2022 Creazione Sotterraneo

ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa

con Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini

scrittura Daniele Villa

luci Marco Santambrogio

costumi Ettore Lombardi

suoni Simone Arganini

montaggio danze Giulio Santolini

responsabile produzione Eleonora Cavallo

assistente produzione Daniele Pennati

amministrazione Federica Giuliano

produzione Sotterraneo

coproduzione Marche Teatro, ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, CSS, Teatro stabile di innovazione del FVG, Teatro Nacional D. Maria Durata: 1 ora e 20 minuti (atto unico) Orario: 20,45 Per info: www.casababylon.it