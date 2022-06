Sono un uomo di pace e persino d’amore. Piccolo ma essenziale dizionario del Deluchismo, presentazione del libro di Domenico Giordano giovedì 9 alla Mondadori.

Giovedì 9 giugno alle 18.15, Domenico Giordano presenta il suo nuovo libro “Sono un uomo di pace e persino d’amore. Piccolo ma essenziale dizionario del Deluchismo” (Graus Edizioni 2022) presso la libreria Mondadori Book Store in Corso Vittorio Emanuele, 56 a Salerno.

All’incontro partecipano dialogando con l’autore i giornalisti Giovanna Di Giorgio, de’ Il Mattino, Gabriele Bojano, del Corriere del Mezzogiorno e Gaetano Amatruda, direttore de’ www.ilpezzoimpertinente.it e

Il libro è una garzantina variegata dedicata al lessico di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania e quando si parla di comunicaizone, icona indiscussa dell’attuale panorama politico nazionale.

Un dizionario che si è arricchito nel tempo, pur tenendo ben salde alcune espressioni must che rappresentano, per il discorso di De Luca, dei termini rifugio, delle espressioni di collegamento che, con la tecnica di una ripetizione parossistica, diventano la sceneggiatura perfetta per i suoi monologhi.

Il libro

Ci sono leader politici che possono essere raccontati a prescindere dai paradigmi di comunicazione che hanno accompagnato e segnato il loro cammino e altri, come Vincenzo De Luca, sottolinea giustamente Domenico Giordano, per i quali lo stile comunicativo è parte sostanziale e imprescindibile della proposta politica. Sono ontologicamente un corpo solo, inscindibile e inseparabile. Leader siamesi che esistono solo comunicando e che vivono nel liquido amniotico della comunicazione. Vincenzo De Luca si inscrive a pieno titolo in questa categoria di politici contemporanei che sono tutt’uno con la loro comunicazione e non importa se calcano le scene nazionali, internazionali o se, invece, sono rimasti confinati in un contesto geografico e istituzionale meno ambizioso. (Dalla Prefazione di Massimiliano Panarari)

L’autore

Domenico Giordano è spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è amministratore e socio. È editorialista de’ Il Mattino e di Formiche.net e collabora con diverse testate giornalistiche e radio sempre sui temi di comunicazione politica. Scrive per il blog Votantonio.it, è ideatore e organizzatore del Piccolo Festival della Politica, socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica e ha pubblicato nel 2021 De Luca, la comunicazione politica di Vincenzo De Luca da sindaco a social star (Area Blu edizioni 2021).