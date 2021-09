Sele d’Oro Mezzogiorno, tutti i premiati.

La Giuria ha reso pubblici i nomi e i riconoscimenti della XXXVII edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

I premi saranno consegnati sabato 11 settembre, nel corso della giornata finale dell’edizione 2021 della manifestazione, a Oliveto Citra (SA).

Di seguito, l’elenco dei premiati sezione per sezione.

Premi Speciali della Giuria

– Deirdre McCloskey

Economista dell’Università dell’Illinois, insigne studiosa e importante figura di rilievo nel panorama mondiale per la sua attività accademica. Autrice di numerose pubblicazioni, con interessi in varie discipline.

– Luca Bianchi – direttore della SVIMEZ

– Paolo Gentiloni – Commissario UE

Saggi

Premio ex aequo a:

– Pietro Spirito, per il volume: “Il futuro dei sistemi portuali italiani. Governance, spazi marittimi, lavoro”, Guida editore

– Serenella Caravella – Stefano Prezioso (a cura di), per il volume “La resilienza delle imprese italiane durante e dopo la lunga crisi”, Rubbettino editore

Menzione Speciale della Giuria e riconoscimento degli EE.LL. a: – Mario Bonaccorso, per “L’uomo che inventò la bioeconomia. Raul Gardini e la nascita della chimica verde in Italia”, ed. Ambiente

Premio Giornalistico “MICHELE TITO”:

– Nicola Saldutti: Corriere della sera e Corriere del Mezzogiorno

Sez.ne Euromed (saggi inediti), premio a:

– Porziamaria De Filippis, per la Tesi di Dottorato di Ricerca: “Memorie private per il racconto dei luoghi culturali. Un progetto di storytelling digitale per la Reggia di Caserta”

Sez.ne Bona Praxis, premio ex-aequo a:

– Associazione Maestri di Strada ONLUS, per il progetto: “CUBO Ciro Colonna Cantiere urbano per l’Innovazione Sociale e la Trasformazione Educativa”

– Istituto Superiore ad indirizzo raro Caselli e Real fabbrica di Capodimonte, per il progetto: “Azienda Caselli”

PREMIO SPECIALE DEGLI ENTI LOCALI a:

– Comune di Procida per “Procida Capitale della Cultura”

Menzioni Speciali della Giuria a:

– Associazione I Bambini di Teresa per il progetto: “Le Quattro C: Connessione, Crescita Inclusiva, Cura e Capitale Umano a Casalnuovo di Napoli”

– Tiziana Cozzi (per il giornalismo) editorialista de “La Repubblica-Napoli”

– Domenico Napolitano, per la Tesi di Dottorato di Ricerca: “La voce artificiale. Un’indagine media-archeologica e socio-culturale sul computer parlante, dalla sintesi vocale al voice cloning”

– Valentina Berneri – Simone Biggio – Elisabetta Crevatin – Luca Mazzacane per il saggio inedito: “La transizione ecologica del Mezzogiorno. L’energia ad idrogeno ed i modelli comparativi per una svolta sostenibile dell’economia locale”