Scuola per l’infanzia Luigi Palazzolo a Mercato San Severino, open day domenica 15.

Si terrà domenica 15 gennaio, a Piazza Del Galdo di Mercato San Severino, dalle ore 16 alle ore 18, l’open day della scuola per l’infanzia Luigi Palazzolo, sita in via Domenico Cirillo 55 e gestita dall’Associazione La Tenda.

Sarà una giornata di festa per i bambini e di conoscenza con il personale educativo e del programma didattico per i genitori.

All’open day sarà presente anche il clown Vincenzo Armenante a cui è stato affidato il compito di animare la giornata e soprattutto regalare tante risate e divertimento ai piccoli ospiti della scuola. Ma non è tutto, i genitori che si recheranno con i propri figli all’open day, potranno vedere, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024, come sono strutturate le giornate didattiche dell’istituto. Infatti i bambini saranno coinvolti in attività di laboratorio, di gioco ed anche di merenda insieme.