Sant’Eustachio, Ramora (La nostra libertà): ‘Rione nel degrado, l’ amministrazione si svegli e agisca, ora’.

‘Bivacchi, degrado, rifiuti, assenza di sicurezza, dormitori improvvisati di extracomunitari sotto i portici del quartiere. Così si presenta il rione Sant’Eustachio, ed in particolare in via Salvatore D’Acquisto’. La denuncia è del professore Giuseppe Ramora, dirigente de ‘La nostra libertà’ e candidato al Consiglio comunale.

‘Una zona completamente abbandonata, con sporcizia e rifiuti che restano in strada per giorni e giorni, provocando anche seri rischi per la salute dei cittadini. È stata già presentata una denuncia alla polizia municipale e come sempre è stata scaricata la colpa ad altri, quindi all’Asl. Ed invece la competenza e’ dell’amministrazione comunale che ha il compito di agire con urgenza per assicurare decoro e sicurezza ai cittadini della zona dove c’è un evidente problema di ordine pubblico’, prosegue Ramora. ‘Porterò la vicenda all’attenzione del Consiglio comunale durante la prossima seduta e chiederò un intervento risolutivo all’amministrazione comunale’, conclude l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de ‘La nostra libertà’.