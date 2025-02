Salerno e la mobilità sostenibile: è tempo di agire insieme

“Il recente incidente che ha coinvolto un ciclista all’ingresso della nostra città è un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare. La sicurezza stradale è un tema prioritario che richiede una gestione attenta e condivisa, motivo per cui riteniamo necessario aprire un tavolo di confronto tra le istituzioni competenti, la FIAB Salerno e tutte le parti coinvolte. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo analizzare a fondo la situazione e individuare soluzioni concrete.

Tuttavia, non possiamo continuare a rimandare i problemi senza aprire un confronto costruttivo, che permetta di capire insieme quali siano le migliori soluzioni per tutelare tuttə. Il Comune deve essere un luogo di soluzioni, di dialogo e di ascolto delle esigenze di tutte e di tutti, favorendo il confronto e la partecipazione.

Siamo consapevoli che il problema non è semplice: la tutela di tutte le categorie di cittadine e cittadini, dai ciclisti agli automobilisti, fino ai pedoni, deve essere garantita nel pieno rispetto delle normative urbanistiche attualmente in vigore.

In un momento in cui le città di tutto il mondo si muovono con decisione verso una mobilità green, Salerno appare purtroppo indietro. La scarsità di piste ciclabili nel nostro territorio è una situazione inaccettabile e in netta contraddizione con le esigenze ambientali e sociali del nostro tempo.

Come Movimento 5 Stelle, riteniamo che i problemi vadano affrontati con responsabilità e visione. Lavorare insieme, mettendo al centro il bene comune, è l’unico modo per costruire una città moderna e all’altezza delle sfide del futuro. Il nostro impegno è quello di spingere affinché questa discussione si concretizzi in azioni che garantiscano sicurezza, sostenibilità e il rispetto dei diritti di tutte e tutti.

Non possiamo però non notare una situazione paradossale: mentre si registra un interesse da parte dell’assessore alla sicurezza, dall’assessorato alla mobilità tutto tace. Ad oggi, questo assessorato sembra completamente assente e privo di visione. È necessario un cambio di rotta immediato, con interventi concreti e una strategia chiara per affrontare le sfide legate alla mobilità sostenibile nella nostra città.”

Arturo Cosenza de Lauro

Movimento 5 Stelle Salerno

(comunicato stampa) riceviamo e pubblichiamo.