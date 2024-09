Salernitana, giornata nera: lungo stop per Tongya e squalifica confermata per Kallon

Tegola per la Salernitana, che perde per almeno un mese Franco Tongya. Il migliore in campo contro il Pisa e, ad oggi, l’acquisto più riuscito insieme ad Amatucci. L’attaccante granata ha subito un problema di tipo muscolare, il secondo della stagione, e salterà almeno quattro delle prossime partite. Una notizia negativa che arriva nel giorno della conferma delle quattro giornate di squalifica per Kallon, espulso contro la Sampdoria per aver protestao con troppa veemenza contro l’arbitro. Questa decisione del giudice sportivo, unita ai continui torti abitrali di cui è vittima la compagine granata, lascia capire come la Salernitana sia del tutto snobbata nelle stanze del potere calcistico. Né, in società, c’è un dirigente in grado di far valere le ragioni di casa granata nel Palazzo. Una condizione alla quale non si può certo pensare di porre rimedio semplicemente prendendo in organico un addetto all’arbitro di esperienza.

