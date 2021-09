Roccapiemonte, un modello per gli eventi post Covid-19.

Due grandi eventi per far ripartire il mondo dello spettacolo in Campania e il Sud Italia in generale, con l’obiettivo di dimostrare che si può tornare alla vita di sempre ma garantendo sempre una attenta e scrupolosa tutela per i cittadini.

In Piazza Mercato a Roccapiemonte, sabato 25 settembre, il cantante Rosario Miraggio si esibirà in concerto dalle ore 21:00. Nella giornata di domenica, invece, 26 settembre, andrà in scena uno spettacolo per i più piccoli. Dalle ore 16:00 sarà la volta invece dei famosi “YouTuber” Dinsieme, la simpatica coppia già nota attraverso la rete e il web.

Questa mattina si è invece espressa la commissione tecnica che ha dato il via libera per i due eventi, regolamentati da norme rigide sotto il profilo della sicurezza. Regole e norme che la società “Berardinelli & Co.” ancor prima della pandemia ha sempre adottato e previsto nei propri eventi, per garantire allo stesso tempo divertimento ma anche sicurezza.

“Vedo organizzatori che si lamentano e hanno protestato per tante cose – ha spiegato Gaetano Berardinelli, amministratore, insieme al socio Antonio Roberto – poi sul web vedo video di eventi che mi lasciano senza parole. E’ facile poi prendersela con il pubblico, ma dobbiamo essere noi a essere in primis da esempio, noi che organizziamo per garantire la tutela dei cittadini che partecipano ai nostri eventi. Se adottiamo e seguiamo precisi regolamenti, lo facciamo per chi segue le regole”. Chi vorrà accedere ai due eventi potrà farlo solo attraverso i punti vendita e la piattaforma online postoriservato.it. Un modo, questo, per creare una piantina con posti numerati e seduti, al fine di collocare ogni persona del pubblico in perfetta sicurezza, con il dovuto distanziamento. Di supporto all’evento ci sarà la “Augusto Izzo Allestimenti”, la Fcs management, il laboratorio di Analisi Cliniche La Salute, la Protezione Civile Club Universo, la Croce Rossa Italiana Comitato Di Agro e le forze di Polizia Locale.