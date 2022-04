Retake Salerno: il 30 Aprile a Fuorni i cittadini volontari a tutela del territorio

In occasione della Giornata della Terra, la Fondazione Retake ha organizzato il suo primo evento di portata nazionale.

Saranno infatti ben 21 le città italiane che si attiveranno con diverse attività di cura dell’ambiente urbano e naturale.

Retake Salerno si unisce all’iniziativa nazionale ed invita tutte le persone che vogliono prendersi cura direttamente del proprio territorio a partecipare all’evento organizzato nel quartiere Fuorni presso i giardini di fronte al Centro comunale di via Ostaglio sabato 30 Aprile alle ore 9.

Il gruppo di Retake Salerno insieme a gruppi ed associazioni locali come “Voglio un mondo pulito“, il “Comitato Territoriale Salerno Mia“, la “Rete dei Giovani per Salerno“, “Legambiente Salerno Orizzonti”, l’associazione antiviolenza “Differenza Donna“, l’azienda di produzione audiovisivi Hobos Factory e l’agenzia di comunicazione Kynetic, si adopereranno per la pulizia dello spazio erde, la raccolta dei rifiuti abbandonati, la pulizia dei percorsi percorribili a piedi per renderli di nuovo fruibili.

L’evento sarà anche l’occasione per il debutto dell’app mobile “Retake” che consentirà di misurare tutte le attività dell’associazione, dal numero dei partecipanti alla quantità e qualità del materiale raccolto, rendendo più visbile l’impatto che il movimento ha sul territorio e sulla persone.

scarica il programma completo dell’evento qui —> evento Retake Salerno 30 Aprile 2022