Referendum giustizia giusta, presentazione del comitato.

Il segretario cittadino della Lega Rosario PEDUTO e Donato SALZANO segretario dell’Associazione Radicale Salernitana “Maurizio Provenza” hanno costituito anche a Salerno il Comitato Promotore per i sei referendum sulla giustizia.

Da sempre quelli sulla “Giustizia Giusta” di Enzo Tortora, Marco Pannella e Leonardo Sciascia, da un cinquantennio al centro della proposta politica di transizione verso lo stato di diritto del Partito Radicale e da oggi anche promossi dalla Lega di Matteo Salvini. Ma se volete quelli della storia umana e giudiziaria, quindi politica, di un socialista e “Sindaco galantuomo” qual é stato ed è ancora oggi Vincenzo Giordano. La figlia Rita appunto per questo ha accettato di farci onore scegliendo di presiedere il “Comitato d’onore dei promotori salernitani”.

Peduto e Salzano apriranno la campagna referendaria salernitana alla conferenza stampa che si terrà domattina venerdì 2 luglio alle ore 10:30 presso il caffè letterario “Libramente” in via Francesco Paolo Volpe n. 34 a Salerno. Nell’occasione della presentazione del comitato, saranno anche illustrati i sei quesiti referendari e le iniziative in calendario, ma soprattutto i punti fissi di raccolta firme e di quelli volanti dove tutti i cittadini potranno sottoscrivere, se vogliono le proposte referendarie sulla riforma della giustizia.

I promotori hanno poi inteso invitare all’apertura salernitana di questo processo riformatore l’avv. Antonio CAMMAROTA, quale Presidente appunto della II Commissione Trasparenza a Palazzo di Città. Rappresentante Istituzionale che più di tutti in questi anni ha saputo mediare il diritto ed i diritti fondamentali dei cittadini con una Amministrazione sempre più verso un inesorabile declino della propria legalità statutaria.

Saranno presenti per illustrare i motivi e le ragioni delle loro adesioni al “Comitato d’onore salernitano”: avv. Luigi GARGIULO Presidente della locale Camera Penale; avv. Silverio SICA Presidente del Consiglio dell’Ordine; prof. Aurelio TOMMASETTI emerito Rettore dell’Università di Salerno e componente segreteria nazionale della Lega; On. Attilio PIERRO Consigliere Regionale e segretario provinciale Lega; Luigi CERCIELLO coordinatore campagna referendaria; avv. Dante SANTORO Consigliere Comunale e Provinciale; On. Guido MILANESE Forza Italia; avv. Fiorinda MIRABILE Comitato Giustizia Partito Radicale “Piero Calamandrei”; Fabiana De Carluccio animatrice pagina Fb “Dove finisce la pena? – Fuorni Spes contra Spem”; Antonio BOTTIGLIERI giornalista; avv. Massimiliano FRANCO Ass. “Maurizio Provenza”; Gianfranco FERRIGNO Presidente CLAAI; avv. Luciano PROVENZA fondatore Web-tv “Salotto gastronomico”; Vittorio ACOCELLA militante referendario Ass.”Maurizio Provenza e Forza Italia; Ing. Lucio MILANESE; avv. Gino GASSANI; avv. Francesco PERRETTA Consigliere Comunale di Salvitelle (SA); Enrico TROTTA storico leader Comitato Rione Torrione; Claudio PISAPIA uomo libero.