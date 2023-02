Rari Nantes Salerno, sconfitta casalinga contro Savona.

Si è tenuta sabato 18 febbraio 2023 alle ore 14:00 presso la Piscina “Simone Vitale” di Salerno la diciottesima giornata di campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto della Check-up RN SALERNO contro la RN Savona.

Nonostante due tempi non brillanti la Rari riesce a recuperare nel terzo tempo, iniziando l’ultimo periodo di gioco con il punteggio 6-8. Qualche episodio sfavorevole ha destabilizzato la squadra sul finale permettendo alla RN Savona di concludere l’incontro 6-10.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile però probabilmente abbiamo pagato le tante espulsioni che abbiamo preso sul perimetro sui trasferimenti e abbiamo pagato poi la scarsa qualità sia nella fase conclusiva sia nelle letture finali dell’uomo in più. Per vincere contro queste squadre di che lottano per i primi posti bisogna avere sicuramente delle percentuali di uomo in più maggiori di quella che abbiamo avuto noi oggi ed essere cinici nello sfruttare le occasioni. Siamo rientrati molto bene nel terzo tempo sul 6-8 abbiamo avuto qualche palla per andare a -1. La cosa positiva è che abbiamo lottato. Con le squadre di questo livello non basta solo avere grinta e lottare su ogni palla ci vuole lucidità, comprensione del gioco e qualità nelle conclusioni. Adesso abbiamo questa settimana di sosta per la Coppa Italia prima dello scontro diretto fuori casa. L’Anzio è una squadra che in casa ne ha sbagliate poche. Ci aspettano 8 finali: ogni partita sarà decisiva e cruciale per la classifica finale” Queste le parole del mister Matteo Citro.

Prossima appuntamento ad Anzio sabato 4 marzo ore 16:30.