Giornata nazionale dei Camici bianchi, giovedì 23 all’Ordine dei Medici.

“Nuove varianti Covid e nuovi vaccini” è il tema della Giornata nazionale dei Camici bianchi, organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno con l’Associazione Mogli Medici Italiani, Donne per la Salute (sezione provinciale di Salerno) e che si terrà nella Sala Convegni dell’Ordine in via Santi Martiri Salernitani 31 a Salerno, giovedì 23 febbraio alle 16.

Dopo i saluti di Maddalena D’Acunto Savoia, Presidente AMMI sezione Salerno e di Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine, relazionerà Rodolfo Punzi, Direttore dell’Unità Malattie Infettive epatologiche all’ospedale Cotugno di Napoli e Direttore del Dipartimento Malattie infettive e Urgenze infettivologiche all’ospedale dei Colli; seguirà l’intervento di Francesco De Caro, Professore Associato di Igiene e Medicina preventiva all’Università di Salerno. Con il Presidente D’Angelo, modererà il Convegno Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore Servizio Igiene pubblica e Dipartimento Prevenzione dell’Asl Salerno.

L’occasione sarà quella giusta per fare un punto sulla situazione Covid in Campania e in provincia di Salerno.

Il Convegno si concluderà con un intervento musicale del duo flauto e violoncello V. Scannapieco M. Fagiani.