Rari Nantes Salerno sconfitta a Palermo.

Si è tenuta sabato 1° aprile 2023 alle ore 14:30 presso la Piscina Olimpica Comunale di Palermo la ventitreesima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra la Check-up Rari Nantes Salerno ed il Telimar Pallanuoto. La gara è terminata 17-8 per i padroni di casa.

Una partita di cui si conoscevano le difficoltà. La squadra di Baldinetti si è dimostrata molto solida per tutto il campiona, anche oggi non ha avuto problemi a portarsi subito avanti con un margine difficile da recuperare per una Rari che si prepara ad affrontare i suoi avversari diretti nelle ultime 3 giornate di campionato, con la De Akker in casa sabato 8 Aprile ore 15:00, il Quinto in trasferta e poi di nuovo il Catania ultima gara della regolar season alla Simone Vitale sabato 22 aprile.

Una giornata che si apre con la notizia della scomparsa della madre del Presidente della Rari Nantes Salerno, Enrico Gallozzi, nonché nonna di Daniel Gallozzi. Prima della gara di oggi a Palermo contro il Telimar si è rispettato un minuto di raccoglimento.

La signora Concetta (Titina) Varriale Gallozzi, madre di 5 figli, tra i quali il Presidente Enrico Gallozzi, nonna di 11 nipoti e bis nonna di 2 pronipoti. Fu cofondatrice del Gruppo Gallozzi insieme al marito Giuseppe. Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 16 aprile.

I funerali sono in programma domani – 2 aprile, ore 13.00 – alla chiesa di Sant’Agostino, a Salerno.

TABELLINO:

TELIMAR vs Check-UP RN SALERNO 17-8 (5 -1, 5-2, 3-3, 4-2)

TELIMAR: E. Jurisic, E. Fabiano 1, A. Vitale 3, F. Di Patti 1, A. Giorgetti 3, J. Hooper 3, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch 2, F. Lo Cascio, D. Occhione, R. Lo Dico, M. Irving 4, D. Washburn, All. Baldineti

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 1, U. Esposito 1, C. Sanges, G. Siani, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, V. Gallo 2, G. Parrilli, Z. Bertoli 1, A. Barroso Macarro 2, D. Pica, G. Vassallo, All. Citro

Arbitri: ERCOLI RICCIOTTI

NOTE: Uscito per limite di falli Luongo (S) nel quarto tempo. Espulso per proteste Esposito (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 8/10 + 2 rigori e Salerno 0/6. Hooper (T) fallisce un rigore (alto) dopo 2’39” del primo tempo. Ammonito il tecnico Citro (S) nel secondo tempo.