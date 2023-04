HoReCoast, mercoledì 5 la presentazione della nona edizione al Comune di Salerno.

Mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 11.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione di HoReCoast, la prima fiera evento dell’Ho.Re.Ca. nel Sud Italia dedicata a professionisti ed operatori del settore giunta quest’anno alla sua nona edizione, in programma mercoledì 12 e giovedì 13 aprile presso la Stazione Marittima di Salerno.

Come da sua mission, HoReCoast svelerà a professionisti ed operatori del mondo Ho.Re.Ca. i trend e le tecniche innovative per affrontare efficacemente i rinnovati mondi della ristorazione, dell’ospitalità e dell’accoglienza. Ma quest’anno lo farà con una formula diversa: rispetto alle precedenti edizioni, saranno presenti alla Stazione Marittima di Salerno le “eccellenze” di HoReCoast, ossia aziende selezionate dal Consorzio le quali si confronteranno con gli operatori del settore in quello che diventerà un vero e proprio “Salone delle Eccellenze”.

Non solo spazi espositivi. Oltre all’area expo, HoReCoast – come da sua natura – sarà impreziosita anche da momenti collaterali, come show cooking, laboratori dedicati al food, alla pizza, al breakfast, alla pasticceria e al mixology. Chicca dell’edizione 2023, inoltre, l’HoReCoast Award, con la premiazione di chef di ristoranti stellati, amici di HoReCoast e rappresentanti delle associazioni che da sempre partecipano alla fiera evento. Tra i protagonisti di quest’anno, per citare in anticipo dei nomi, lo chef Gennaro Esposito e il maestro pasticcere Sal De Riso.

Questi ed altri i dettagli della nona edizione di HoReCoast saranno svelati nel corso della conferenza stampa del 5 aprile al Comune di Salerno, alla quale interverranno:

– Alessandro Ferrara, Assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di Salerno;

– Carlo De Luca, Presidente del Consorzio HoReCoast;

– Vincenzo Lamberti, Amministratore di Lamberti Food;

– Pietro De Luca, Responsabile Divisione Ristorazione di De Luca Attrezzature per la ristorazione;

– Carmine D’Alessio, Ceo & Founder dell’agenzia di comunicazione integrata MTN Company;

– Michele Lanzetta, Project Manager di MTN Company;

– Luigi Vitiello, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania;

– Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani;

– Luigi Gargiulo, Fiduciario dell’A.I.B.E.S. Campania;

– Gianluca Cecere, Delegato regionale della FIPGC Campania;

– Peppe Iannicelli, Giornalista.

HoReCoast è organizzata dall’omonimo Consorzio, costituito dalle aziende Lamberti Food, De Luca Attrezzature per la ristorazione e MTN Company. L’edizione 2023 di HoReCoast gode del patrocinio di: Consiglio Regionale della Campania, Comune di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli – Salerno – Castellammare di Stabia, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, Confesercenti Salerno, Confagricoltura Salerno, FIC Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Cuochi Salernitani, Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, Associazione Barmen Italiani e Sostenitori sez. Campania, Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno e Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Roberto Virtuoso” di Salerno.

Media partner della fiera evento sono: Food Service, Horecanews.it, HORECA TV, Pagine HORECA, HORECA Newsletter, il Fuoricasa, La Buona Tavola Magazine, Italia a Tavola, Sala & Cucina, Rosmarinonews.it, RCS75 Digital Radio, Campania Like, IlPortico.it, IlVescovado.it, Positano Notizie, Occhi su Salerno e Resportage.it. Print Partner CGM Arti Grafiche, FG Industria Grafica e Imballi Diano.

La stampa è invitata a partecipare.