Atrani, tutto quello che c’è da sapere per un soggiorno sereno.

Con l’inizio delle festività pasquali, che aprono di fatto l’inizio della stagione turistica 2023, e in previsione di un afflusso crescente di ospiti, riportiamo alcune informazioni utili a garantire un soggiorno sereno a quanti sceglieranno di visitare Atrani, anche solo per un giorno.

Il dispositivo delle targhe alterne sarà in vigore per tutta la settimana santa ed anche dal 24 aprile al 2maggio: dal 3 al 10 aprile, e dalle 10 alle 18, ci sarà divieto di circolazione nei giorni con data dispari per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, il divieto sarà per le targhe con ultima cifra numerica pari.

Il borgo di Atrani, il più piccolo d’Italia per estensione, dispone di un limitato parcheggio a pagamento per automobili all’interno del paese (a poche decine di metri dalla piazzetta); le altre aree di sosta che si incontrano arrivando in paese sono riservate a residenti e concessionari, quindi non è assolutamente possibile parcheggiare in tali stalli: oltre alla multa per divieto di sosta si rischia la rimozione forzata.

Il parcheggio è attivo dalle 8 alle 24 ed è consentito per un massimo di 4 ore consecutive; in caso di allerta meteo gialla sono attivi solo i primi 12 posti mentre con allerta arancione o rossa il parcheggio è sospeso.

I posti liberi sono indicati da appositi tabelloni luminosi posti sia all’inizio del tunnel (per chi arriva da Amalfi) sia sulla strada principale (per chi arriva da Salerno) sia proprio all’inizio della ZTL, che è attiva h24 ed è sorvegliata da telecamere; consigliamo perciò di accertarsi, prima di varcarla, che ci sia effettivamente possibilità di parcheggio. Per quanto riguarda il parcheggio moto, invece, gli stalli a pagamento si trovano nel piazzale adiacente il ristorante Le Arcate, per cui non bisogna entrare all’interno del paese (in questo caso si viola la ZTL).

È possibile, inoltre, scaricare l’app KCity che consente in tempo reale di controllare dal proprio smartphone se ci sono posti liberi. Attraverso lo smartphone si può anche effettuare il pagamento della sosta: EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è infatti disponibile anche ad Atrani. Molti i vantaggi: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International. Polizia locale ed ausiliari del traffico verificheranno la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Ricordiamo inoltre, considerato l’esiguo numero di posti disponibili e la chiusura del parcheggio LunaRossa, che è possibile raggiungere Atrani anche approfittando dei servizi di navigazione offerti da Tra.Vel.Mar, con arrivo e partenza dalla vicina Amalfi, distante circa 10 minuti a piedi. Un’alternativa che consente in tutta tranquillità di godere via mare delle bellezze dei luoghi, senza rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico o di trascorrere buona parte della permanenza alla ricerca di un posto auto libero.