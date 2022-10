Rari Nantes Salerno, pari con il Posillipo ma la sconfitta contro Brescia costa l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Riparte la stagione della pallanuoto della Check-up Rari Nantes Nuoto Salerno. Sabato 8 ottobre 2022 alle ore 18:00 presso la piscina Scandone di Fuorigrotta si è tenuto il primo impegno ufficiale della Check-up Rari Nantes Salerno nel girone di qualificazione di Coppa Italia.

Esordio difficile per i Rarinantini subito impegnati contro i vicecampioni d’Italia della AN Brescia. La partita si è conclusa con un risultato di 4 a 19 per i Bresciani. Hanno pesato l’assenza del centroboa salernitano Donato Pica ed i problemi di allenamento a causa della chiusura della piscina Simone Vitale che solo la settimana scorsa è stata riaperta dopo un periodo di chiusura a causa di problemi tecnici.

“Abbiamo avuto un approccio troppo molle e siamo usciti subito dalla partita. Sappiamo benissimo che il Brescia ha tanta qualità ma noi avremmo potuto fare sicuramente meglio” queste le parole del mister Matteo Citro.

Decisiva per il passaggio del turno sarà la sfida di domenica contro il Posillipo. Una partita che sarà anche un test importante per capire il livello di preparazione della squadra in vista dell’inizio del campionato di A1 il prossimo 22 ottobre.

Check Up RN Salerno-AN Brescia 4-19 (Parziali: 1-6, 0-5, 0-3, 3-5)

Girone A

Piscina Felice Scandone – Napoli

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

Check Up RN Salerno: Milione, M. Luongo 1 (rig.), Esposito, Sanges, Siani 1, Galllozzi, Tomasic, Gallo, Bertoli, Parrilli, Barroso Macarro 2, Maione, Vassallo. All. Citro

AN Brescia: Tesanovic, Dolce 1, C. Presciutti 3, Gianazza 1, Lazic 1, Vapenski 3, Renzuto Iodice 2, Kharkov, Alesiani 3, S. Luongo, Di Somma 4, Gitto 1, Bagghi Necchi. All. Bovo

Arbitri: Paoletti e D’Antoni

Note:

Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: RN Salerno 2/5 + un rigore e An Brescia 5/11

Domenica 9 ottobre 2022 alle ore 16:30 presso la piscina Scandone di Fuorigrotta si è tenuto il secondo incontro ufficiale della Check-up Rari Nantes Salerno contro il Circolo Nautico Posillipo valido per la qualificazione di Coppa Italia.

La partita si è conclusa 8 a 8. Una buona prestazione quella dei Rarinantini che, però, non è bastata per portare a casa la qualificazione e, per via della differenza reti, la squadra resta esclusa dalla prossima fase di coppa.

Dopo un ottimo inizio per la Rari, che termina il primo quarto in vantaggio di 3 a 1 sui rossoverdi, la squadra cede terreno nella parte centrale della partita. La gara si è decisa nell’ultimo minuto: dopo l’azione che porta il nuovo arrivato, l’iberico Barroso, a segnare il goal dell’8 a 7, è Stevenson a chiudere in pareggio la partita.

“Oggi abbiamo fatto una buona gara: siamo stati per lunghi tratti avanti, peccato che non siamo stati cinici in dei momenti chiave della gara sia in superiorità che in fase difensiva , con un po’ di cattiveria e attenzione in più avremmo potuto centrare la qualificazione, purtroppo sfumata per differenza reti” queste le parole del mister Matteo Citro.

Mancano solo due settimane alla prima giornata di campionato, vero primo appuntamento della nuova stagione della Rari, che sarà inaugurato in casa contro la Pallanuoto Trieste alle ore 19:00 presso la piscina Simone Vitale.

C.N. Posillipo – R.N. Nuoto Salerno 8-8

CN Posillipo: Lindstrom, Somma, Stevenson 3, Abramson 1, Mattiello 1, Aiello, Briganti, J. Lanfranco 3, Picca, Scalzone, Milicic, Saccoia, Spinelli. All. Brancaccio

Check Up RN Salerno: Milione, M. Luongo 1, Esposito, Sanges, Siani, Galllozzi, Tomasic, Gallo 1, Bertoli 2, Parrilli, Barroso Macarro 4, Maione, Vassallo. All. Citro

Arbitri Paoletti e Severo

Note: parziali 1-3, 2-1, 2-1, 3-3. Nessuno è uscito per limite di falli.