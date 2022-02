Rari Nantes Saalerno sconfitta in casa dal Telimar Palermo.

Si è tenuta alla Piscina Simone Vitale di Salerno alle ore 16:00 del 26 febbraio 2022, la prima gara della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno, valida per la seconda giornata del girone scudetto di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

La gara è terminata con il risultato di 6-16 per il Telimar Palermo.

Molti errori della Rari hanno decretato il risultato secondo Mister Matteo Citro, il quale commenta così:

“Conosciamo il valore dei nostri avversari che sono tra i migliori in questo momento in Italia. Detto questo, potevamo fare sicuramente meglio, non sono per niente contento della prestazione, abbiamo fatto tantissimi errori sia individuali sia nell’organizzazione tattica e abbiamo sbagliato diverse occasioni sia in superiorità numerica che sotto porta. Potevamo avere più qualità nella conclusione, chiaramente quando a queste squadre gli si concede di andare avanti e gli si concedono tutte queste opportunità si rischia poi di avere questo passivo così importante. Queste partite ci devono servire soprattutto per provare ad alzare il nostro livello di gioco ed abituarci al livello di gioco dei nostri avversari”.

Al di là del risultato di oggi, la Rari Nantes ha dato il proprio simbolico contributo per la pace, indossando una t-shirt che riportava la frase “Stop War in Ukraine” durante la presentazione della squadra, testimonianza del fatto che lo spirito sportivo e non si vede solo in acqua ma soprattutto nella vita.

La prossima sfida della Rari Nantes Salerno sarà di nuovo in casa alla Simone Vitale, sabato 5 marzo 2022 ore 14:00, contro la Rari Nantes Savona.

RN NUOTO SALERNO- TELIMAR 6-16 (Parziali: 1-2, 1-4, 2-5, 2-5)

TABELLINO:

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito, C. Sanges, M. Gluhaic 1, D. Gallozzi, M. Tomasic 2, N. Cuccovillo 1, M. Elez, G. Parrilli, A. Fortunato, D. Pica 1, G. Taurisano All. Matteo Citro.

TELIMAR: Nicosia, Del Basso 1, Turchini, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 2, Giliberti, Marziali 3, Lo Cascio 1, Irving 3, Lo Dico 1, Basic 4, De Totero, All. Baldinetti.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: 3/11 e Telimar 3/10.

Arbitri: NICOLAI, BIANCO