Rapporto Giovani UniSa, pubblicazione venedì 15.

Il prossimo 15 aprile verrà pubblicato il volume La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2021, l’indagine sulla condizione delle nuove generazioni in Italia curata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, in collaborazione con il Laboratorio di Statistica dell’Università Cattolica e di Ipsos srl.

Grazie alla collaborazione iniziata nel 2018 con l’Osservatorio Giovani OCPG del Policom Unisa, anche quest’anno il volume si arricchisce con un contributo sui Giovani del Mezzogiorno: attraverso 20 interviste semi-strutturate, condotte tra settembre e novembre 2020, si sono indagate le pratiche associative e come queste sono cambiate durante il lockdown, l’impegno dei giovani prima e durante il lockdown e le connessioni stabilite dalle associazioni per fronteggiare l’emergenza e una crescente fragilità. I risultati evidenziano come i giovani siano effettivamente difficili da coinvolgere nel volontariato, ma rilevano anche come in molti casi la pandemia abbia funzionato da attivatore di giovani della comunità, in condizioni normali non impegnati in pratiche di solidarietà, che sono resi disponibili ad aiutare laddove c’era bisogno. Inoltre, le associazioni hanno dato grande prova di maturità modificando o reinventando completamente le loro pratiche per essere davvero al servizio della popolazione e, in alcuni casi, anche ripensando e ricostruendo logiche di relazione con altri attori.