Racconti d’Estate, Dario Sansone dei Foja a Pellezzano giovedì 4

Ancora un appuntamento targato Racconti d’estate, terza edizione dell’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di Pellezzano.

Giovedì 4 luglio alle 18, presso la Biblioteca Comunale di Pellezzano, è la volta di Dario Sansone, illustratore, cartoonist e leader e autore della folk band napoletana Foja, ma anche cantautore, musicista e regista di film d’animazione.

Napoletano, classe 1981, dal 2006 ha pubblicato 6 dischi. In lui convivono più anime artistiche. È autore dei film d’animazione “L’Arte della Felicità” di Alessandro Rak, prodotto da MAD Entertainment e vincitore degli European Film Awards 2014 come Miglior Film d’Animazione Europeo, e di “Gatta Cenerentola” nel 2017 assieme ad Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri. La pellicola, quest’ultima, ha raccolto consensi di pubblico e critica alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, vinto svariati premi ed è stata selezionata tra i 26 candidati della rosa delle nomination per il Premio Oscar nella categoria Miglior Film D’Animazione. Ha ricevuto, inoltre, 7 nomination al Premio dei David di Donatello 2018: Miglior Film (prima volta nella storia per un film di animazione), Miglior Musicista, Miglior Canzone (per il brano scritto dallo stesso Sansone A chi appartieni), Miglior Suono, David Giovani e infine le due categorie per le quali risulterà vincitore: Migliori Effetti Speciali e Miglior Produttore.

Musica, cinema e fumetto. Parallelamente al suo ruolo di storico frontman della folk rock band napoletana Foja, dal 2003 è anche un fumettista di successo: il volume Edoardo a Fumetti: Le bugie con le gambe lunghe è una sua creazione. Ha collaborato con la casa editrice Star Comics disegnando 14 numeri della serie Lazarus Ledd e un numero di Valter Buio.

L’incontro, presentato da Pino Cuozzo, sarà anticipato da una master sul fumetto per i giovani di Pellezzano tenuto dallo stesso blogger che con la sua Cup of Pino collabora anche con molti webcomics.

MORELLI PER RACCONTI D’ESTATE La terza edizione prosegue, a fine luglio, con Giampaolo Morelli, attore eclettico e ipnotico che ha conquistato definitivamente il pubblico con l’interpretazione de L’ispettore Coliandro dei Manetti Bros.