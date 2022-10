Presentazione della sede salernitana del progetto “The Nest” mercoledì 5 all’Università di Salerno.

Mercoledì 5 ottobre, alle ore 9.30, si terrà la presentazione della sede salernitana del progetto “The Nest”, promosso da Intellera consulting e PwC Business Services, insieme all’Università di Salerno con il suo Servizio Placement.

Nell’ambito del progetto “The Nest”, l’Ateneo mette a disposizione uno spazio-HUB a supporto della valorizzazione e della crescita di giovani talenti. Si tratta di una sede storica dell’antico Monastero “Ex-Immacolata Concezione” di Penta di Fisciano, organizzata in un openspace di 30 postazioni, in cui i professionisti delle due società di consulenza opereranno a fianco dei giovani neo-laureati e laureandi su programmi nazionali e internazionali in ambito Digital Transformation, Data Science, Innovazione e Cybersecurity.

Due i principali obiettivi del progetto: supportare i giovani nel mettere in campo le conoscenze apprese durante il percorso universitario ed offrire loro una concreta opportunità di sviluppo professionale, direttamente nel proprio territorio di origine.

Lo spazio Intellera ha in programma infatti l’attivazione di contratti di Apprendistato professionalizzante e Tirocini di natura Curriculare ed Extracurriculare. Nel corso dell’evento di presentazione della sede salernitana saranno illustrate attività e opportunità rivolte agli studenti, laureandi e laureati dell’Ateneo.

—————————————————————————————————————————-

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Messaggio di Benvenuto – Vincenzo Loia | Magnifico Rettore dell’Università di Salerno

Iniziative a supporto dello sviluppo delle competenze sulla Cybersecurity – Roberto Baldoni | Direttore Generale Agenzia Cyber Secuirty

Le iniziative di investimento a supporto dello sviluppo del business di PwC – Fabiano Quadrelli | Advisory Transformation Leader PwC Italia

Gli investimenti del settore privato a supporto delle Istituzioni pubbliche – Giancarlo Senatore | Amministratore Delegato Intellera Consulting

L’impegno della Regione nella creazione di poli di competenza tecnologici – On. Vincenzo De Luca | Presidente Regione Campania