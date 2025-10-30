Presentato Linea d’Ombra Festival, la XXX edizione

Un trentesimo anniversario, quello di Linea d’Ombra Festival, che non è una meta, ma l’inizio di un nuovo viaggio. In tre decenni di esplorazioni è diventato un punto di riferimento per la cultura audiovisiva in Italia e in Europa. E così, dall’8 al 15 novembre 2025, con oltre 70 eventi tra cinema, musica, libri, arti visive e formazione, Linea d’Ombra Festival, ideato e diretto da Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo e promosso dall’associazione SalernoInFestival ETS, conferma la sua natura di evento che non si limita a celebrare il cinema, ma continua a interrogare il mondo attraverso di esso.

Dopo il successo dell’edizione 2024, la riflessione sui “Diritti/Rights” torna come filo conduttore del 2025, ma declinata come “diritto al sapere”, esplorato da proiezioni, incontri, masterclass e laboratori.

Tre sono le sezioni di film in concorso: Passaggi d’Europa_30, con sei lungometraggi – opere prime o seconde – di autori europei; CortoEuropa_30, con 21 cortometraggi prodotti in Europa negli ultimi due anni; e UNIFEST, con 10 cortometraggi realizzati da studenti universitari di tutto il mondo e presentati nella sezione dedicata, ideata in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno.

Il programma di questa edizione si completa con il Fuori Concorso, le Proiezioni speciali internazionali e Nuovo Cinema Italia; il cinema emergente campano dell’Open Space e la consueta Maratona cinematografica notturna, quest’anno dedicata al regista Eran Riklis, che riceverà da Banca Campania Centro il Premio Linea d’Ombra Maestri del Cinema. E poi ancora i Ring, gli incontri con ospiti affermati ed emergenti condotti da Boris Sollazzo; gli eventi performativi di Quinto Elemento, la macro-sezione interdisciplinare di indagine sull’audiovisivo nella sua forma espansa.

Media Education Factory (MEF), articolato nei Percorsi dello sguardo, cinque matinée di cinema riservate alle scuole sul tema “Diritto al sapere”, seguite da L’Ora dei Diritti, un ciclo di dibattiti e testimonianze con giornalisti, docenti e operatori della scuola; tre imperdibili Masterclass_30 dedicate a recitazione, fumetto e regia; il LabDoc_30, laboratorio per sviluppare un documentario sulla storia e la vita del Porto di Salerno; le UniClass, una masterclass e un workshop della sezione UNIFEST dedicati al diritto alla lettura e all’audiovisivo e all’idea di società; infine il MEF Off, con il corso di aggiornamento sui temi delle Pari Opportunità organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e Federscherma. In linea con il tema del “diritto al sapere” è il percorso dedicato alla formazione con la, articolato nei, cinque matinée di cinema riservate alle scuole sul tema “Diritto al sapere”, seguite da, un ciclo di dibattiti e testimonianze con giornalisti, docenti e operatori della scuola; tre imperdibilidedicate a recitazione, fumetto e regia; il, laboratorio per sviluppare un documentario sulla storia e la vita del Porto di Salerno; le, una masterclass e un workshop della sezione UNIFEST dedicati al diritto alla lettura e all’audiovisivo e all’idea di società; infine il, con il corso di aggiornamento sui temi delle Pari Opportunità organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e Federscherma. Le novità. Con la sezione LdO_BOOK si presentano esperienze editoriali liminali al mondo dell’audiovisivo; tre Eventi Speciali: un convegno per riflettere con Cinecittà e Nexsoft sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel cinema, un’installazione audiovisiva multicanale e una performance audiovisiva site-specific per festeggiare i trent’anni del festival. Altra novità il MEF Off dedicato alle Pari Opportunità, con la testimonianza della schermitrice paralimpica e docente di ingegneria chimica all’Università Federico II di Napoli, Rossana Pasquino, in programma il 10 novembre dalle 14.30 nella Sala Marcello Torre della Provincia di Salerno. L’incontro, organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della Campania – Commissione Pari Opportunità e Federscherma, è valido per i crediti formativi dei giornalisti. Gli eventi in programma segnalati “anche in diretta streaming” saranno visibili sui canali social del Festival (Facebook, YouTube). Il pubblico in sala e online potrà fare domande agli ospiti. Anche quest’anno il pubblico potrà partecipare come giuria popolare votando online su partecipa.lineadombrafestival.it e prenotare gli eventi su Eventbrite.

Inoltre il pubblico potrà chiedere informazioni sul programma interrogando l’assistente vocale AI by Nexsoft al link ldo.nexsoft.it.

Linea d’Ombra prosegue inoltre il proprio impegno per la mobilità sostenibile e la riduzione degli impatti ambientali dell’evento.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 novembre. L’apertura è con la nuova generazione del cinema italiano. Dopo l’accreditamento della giuria popolare alla Sala Pasolini, ci sarà la prima proiezione del concorso CortoEuropa_30. Nel pomeriggio Peppe D’Antonio presenterà On the Edge di Guérin van de Vorst, Sophie Muselle, primo lungometraggio in gara per la sezione Passaggi d’Europa_30, opera centrata sull’esperienza di una giovane infermiera in un reparto psichiatrico e il suo incontro con il profondo disagio emotivo di Mila. La giornata culminerà con il Ring “I giovani favolosi”, incontro dedicato ai nuovi volti del cinema italiano: Samuele Carrino, Carlotta Gamba, Aurora Giovinazzo, Ludovica Nasti e Beatrice Puccilli dialogheranno con il pubblico in un evento simbolico che celebra la “meglio gioventù” del cinema nazionale. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali di Linea d’Ombra Festival. L’apertura è con la nuova generazione del cinema italiano. Dopo l’accreditamento della giuria popolare alla Sala Pasolini, ci sarà la prima proiezione del concorso. Nel pomeriggio Peppe D’Antonio presenteràdi Guérin van de Vorst, Sophie Muselle, primo lungometraggio in gara per la sezioneopera centrata sull’esperienza di una giovane infermiera in un reparto psichiatrico e il suo incontro con il profondo disagio emotivo di Mila. La giornata culminerà con il, incontro dedicato ai nuovi volti del cinema italiano:dialogheranno con il pubblico in un evento simbolico che celebra la “meglio gioventù” del cinema nazionale. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sui canali di Linea Domenica 9 novembre. Il secondo giorno si apre alle 16.30 alla Sala Pasolini con le proiezioni del concorso CortoEuropa_30 e, a seguire, Passaggi d’Europa_30 con la presentazione di Don’t let me die dell’esordiente Andrei Epure. L’opera è perfettamente in linea con una certa tendenza del cinema rumeno contemporaneo, giocata sul paradosso e l’assurdo. Alle 19, al Piccolo Teatro Porta Catena, evento speciale con Una cosa vicina, film di Loris G. Nese, presentato a Venezia 82. Dialoga con il regista il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Gabriele Bojano. In serata (ore 21.30) il protagonista del Ring è lo scrittore Donato Carrisi, che con Boris Sollazzo ripercorrerà la sua carriera di narratore e regista, da Il suggeritore a La ragazza nella nebbia. A Carrisi sarà assegnato il Premio Linea d’Ombra. Alle 18, al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, sarà inaugurata l’installazione Move After Move di Antonello Matarazzo, curata da Bruno Di Marino, visitabile fino al 15 novembre dalle 16.00 alle 20.00. Lunedì 10 novembre. La giornata inizia con le attività della Media Education Factory, dedicate alle scuole con la proiezione del film La Scuola di Daniele Luchetti e l’incontro con Tommaso Siani, direttore de La Città. Parte il laboratorio LabDoc_30, centrato sulla realizzazione di un documentario dedicato al Porto di Salerno, il progetto è sostenuto dalla Fondazione della Comunità Salernitana con la collaborazione didattica di Upside Production e Audiovisual Napoli Hub – Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli.