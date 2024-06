Premio Sichelgaita, martedì 11 al Castello Arechi

Sichelgaita ritorna virtualmente in quel che fu il Castello di Arechi, a Salerno, edificato dalla sua stirpe. Lo fa con il Premio Internazionale a lei intitolato dal Lions Club “Salerno Principessa Sichelgaita”, giunto alla sua XVII Edizione, premio destinato ad insignire le donne della Città e della Provincia di Salerno che, in loco, in Italia e nel mondo si sono distinte per i loro talenti ed il loro impegno nei campi della scienza, dell’arte, della cultura, dell’economia.

La cerimonia di premiazione avrà luogo nella Corte delle Armi del Castello d’Arechi martedì 11 giugno 2024, alle ore 18,30.

Come di consueto, vi è grande riserbo sui nomi delle premiate, che verranno annunciati solo nel corso della serata; una Menzione Speciale spetterà alla pittrice -ceramista FILOMENA DARAIO, brillante ed emulabile artista, che presenterà una selezione delle sue maggiori opere.

Verrà inoltre consegnata una targa alla memoria di GIOVANNA FERRARA, giovane giornalista che la morte ha strappato ad una brillante carriera.

La sezione dedicata alle scrittrici emergenti avrà come segnalata ANTONIETTA D’EPISCOPO , mentre la sezione SPORT avrà come atleta con menzione speciale la giovanissima MARTA PICCININNO, Campionessa mondiale di canottaggio

Alle vincitrici del Premio verranno consegnate le medaglie della Presidenza della Repubblica, Senato e Camera dei Deputati.

Nelle precedenti Edizioni, il Premio Sichelgaita ha avuto straordinarie vincitrici, tutte donne di successo distintesi nei loro campi d’azione: tra le altre, le imprenditrici Enza Cassetta, Antonietta Amatruda e le sorelle Imparato, produttrici del famoso vino Montevetrano; le olimpioniche Antonietta De Martino e Rossella Gregorio; Veronica Voto (Giornalismo); Carla Marciano (Musica jazz) e Mariapia Cosma , Francesca Polverino , Rita Alaggio (Medicina), Maria Pia Incutti, imprenditrice e nota mecenate, Renata Fusco (Canto), Lucrezia Lerro (Poesia),il soprano Annarita Gemmabella, le fisiche Carolina Adamo e Dainotti,Roberta Mignone ( astrofisica) le attrici Beatrice Fazi e Pia Lanciotti, la scrittrice Piera Carlomagno. Intermezzi musicali saranno eseguiti da professionisti della musica quali i componenti dell’Orchestra Vocale del Conservatorio di Salerno e da DUE ARPISTE, DEL Conservatorio SAN PIETRO A MAIELLA DI NAPOLI.