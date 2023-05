Premio Letterario “Un racconto nel cassetto” in memoria di Alessandra Braca, presentazione mercoledì 24 a Palazzo di Città.

Descrizione del Progetto

“Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce, e ora che ce l’ho, non rimarrò in silenzio.”

Madeleine Albright

L’Associazione di Promozione sociale: “Sportello Rosa”, organizza a Salerno la I° Edizione letteraria 2023: “Un Racconto nel cassetto”, in memoria di Alessandra Braca. L’evento è ispirato ai racconti o alle storie di nuovi autori che hanno nel cassetto della loro scrivania una storia mai pubblicata. L’obiettivo è quello di promuovere e favorire un tema libero nelle sue diverse forme espressive, ispirato alla vita.

Lo scopo del premio è di valorizzare progetti culturali, artistici e sociali che evidenziano i principi dell’associazione, come la solidarietà, il diritto alla cultura, allo studio e alla formazione e, soprattutto, alla prevenzione contro ogni forma di violenza.

L’evento letterario tiene in considerazione l’aspetto morale ed etico delle opere presentate.

Gli obiettivi del Premio sono di natura diversa e si possono così sintetizzare:

favorire il pensiero creativo delle giovani generazioni, attraverso percorsi di esplorazione e sperimentazione delle proprie capacità espressive;

promuovere e valorizzare la scrittura o la narrativa di qualità e di rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio, pur nella pluralità delle espressioni culturali;

promuovere la conoscenza dei valori con attività di prevenzione nelle scuole;

offrire forme di condivisione, confronto e arricchimento tra gli stakeholder coinvolti;

consolidare la rete di collaborazione tra Istituzioni e Associazioni presenti sul territorio;

presentare ai cittadini un evento dall’alto valore civico e culturale.

La premiazione degli autori avrà una valenza d’interesse sociale poiché le loro opere saranno sottoposte al giudizio di una Commissione composta di giudici autorevoli, i quali potranno, attraverso dei punteggi, valutare e suggerire delle opinioni per i loro elaborati.

Il progetto verrà presentato alla stampa e al pubblico giorno 24Maggio 2023 alle ore 16.00, presso la Provincia di Salerno.

PRESIDENTE Avv. Gabriella Marotta

Staff organizzativo dott.ssa Carmela Della Rocca (Cell.3401058673)