Prato, 22enne uccide la madre con tre coltellate e poi incendia la casa

Omicidio nella notte di martedì 25 febbraio in provincia di Prato. Un giovane di 22 anni ha ucciso la madre con tre coltellate e poi ha dato fuoco all'abitazione. E' successo a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il pubblico ministero di turno Laura Canovai. La conferma della tragedia familiare è stata data dal procuratore di Prato, Luca Tescaroli, che con la pubblico ministero di turno, Laura Canovai, si è recato sul posto per il sopralluogo e coordinare le indagini condotte dai carabinieri. il 22enne, sordomuto, che viveva insieme alla madre nella villetta, è stato trovato sul posto ed è stato preso in consegna dai carabinieri. Il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 4 quando il ragazzo ha accoltellato la madre prima di dare fuoco all'abitazione in cui vivevano. Meno di due ore dopo i vigili del fuoco e i carabinieri son intervenuti per l'incendio della villetta che si trova in via della Repubblica, nella zona del Lago Fiorenzo. Le fiamme sono state spente nel giro di poco ma all'interno della casa è stato trovato il corpo senza vita della donna. E' apparso subito chiaro che non era morta a causa dell'incendio ma per le tre ferite provocate da un coltello affondato nel corpo. Sono così scattate le indagini dei carabinieri, con i rilievi della scientifica, e l'arrivo dei magistrati. Non è chiaro ancora il movente del delitto. Le indagini in corso cercano di chiarire tutti gli aspetti in cui si è consumato il dramma familiare. Accertamenti anche per chiarire se l'incendio scoppiato nella casa, sembra un paio di ore dopo il delitto, sia stato appiccato per mano del ragazzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

