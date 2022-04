PMI, accordo Confesercenti Campania – We-Unit per accesso al credito.

Confesercenti Campania è lieta di annunciare di aver firmato un accordo con la We-Unit Group Spa, una delle principali realtà italiane attive nella mediazione creditizia, per favorire l’accesso al credito alle imprese associate.



In base all’intesa siglata dal Presidente della Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, con l’Amministratore Delegato di We-Unit, Angelo Spiezia, We-Unit assicurerà la propria presenza e il supporto alle imprese associate a Confesercenti Campania aiutandole a trovare le soluzioni ideali di finanziamento per lo sviluppo del proprio business attraverso la definizione del prodotto più in linea con le loro esigenze tra quelli proposti dagli oltre 50 istituti di credito convenzionati.



L’accordo siglato tra Confesercenti Campania e We-Unit consente inoltre di offrire una consulenza finanziaria a tutti i dipendenti e familiari delle aziende associate che potranno accedere a finanziamenti erogati da oltre 50 tra banche e società finanziarie. In particolare, potranno ottenere una consulenza per la richiesta di un mutuo, di un prestito personale o con la formula della cessione del quinto dello stipendio.

«Confesercenti da sempre coadiuva e assiste l’impresa, per noi l’imprenditore è al centro di ogni nostro interesse – ha riferito Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Campania e Vice Presidente Nazionale con delega al Mezzogiorno– e del resto la mission di Confesercenti è di tutelare gli interessi delle aziende associate, favorendo e promuovendo le opportunità utili all’imprenditore e a tutti coloro che lavorano per lui».

«L’accordo sottoscritto con We-Unit – ha spiegato nel dettaglio il presidente – garantirà la possibilità di ottenere finanziamenti per tutti i dipendenti dei nostri imprenditori in un momento di grande difficoltà. Consentirà di aiutare coloro che pur vivendo di una quota garantita, fissa, mensile, stanno affrontando delicati problemi economici per i rincari in atto». Il Presidente Schiavo ha poi concluso: «Confesercenti e We-Unit si impegneranno a promuovere questo accordo per aiutare l’economia della nostra Regione e per alleviare le preoccupazioni delle famiglie del nostro Mezzogiorno, in un momento, per tutti, molto difficile».

«Siamo lieti di poter mettere a disposizione delle piccole e medie imprese della Campania e dei loro dipendenti e familiari la nostra esperienza ventennale nel campo del credito», ha invece spiegato Angelo Spiezia, Amministratore delegato di We-Unit. «Grazie alla nostra rete di oltre 430 consulenti creditizi – ha aggiunto – e alla convezione con i principali istituti di credito italiani, disponiamo di una conoscenza approfondita del mercato dei finanziamenti riuscendo a offrire soluzioni su misura per ogni soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica».