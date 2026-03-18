Pizza Unità, la masterclass

Si chiama “Pizza Unità” il progetto che ha preso il via in questi giorni da Salerno e che proseguirà in tutta Italia per un vero e proprio tour di eccellenze enogastronomiche. Il tour in giro per l’Italia si svolgerà come una masterclass su tutte le branche dell’enogastronomia, quindi pizza, ristorazione e pasticceria, infatti le masterclass si suddividono in corsi base divisi in Pizza in teglia – Pizza Padellino – Pizza classica -Pizza Dessert – Pizza gluten Free. Promosso da Mario La Rocca, responsabile regionale Associazione Italiana Cuochi, il progetto, avallato da Simona Mastroianni, del direttivo nazionale Aic, ha visto l’adesione dello chef Giovanni Marinacci, di Simona Mastroianni, pluripremiata pastry chef responsabile nazionale Pasticceria dell’Associazione Italiana Cuochi, della vice Presidente Maria Teresa Mitiritonna, Francesco Ferrante, Luciana Cupido, Francesco Pio Comune, Andrea Civetta, Gianmarco Esposito.

Dopo Salerno il tour toccherà molte altre tappe in tutta Italia, a cominciare da Chieti, per poi approdare di nuovo in Campania, questa volta in provincia di Napoli e in molte altre località, per adesso ancora top secret. Il progetto intende divulgare, attraverso le masterclass con maestri dell’arte bianca e chef di grande nome, l’arte della pizza e le tecniche e preparazioni principali della ristorazione. Il format è modulare e per sua natura itinerante ed è rivolto a scuole, associazioni di settore, eventi pubblici e privati, fiere, laboratori e professionali. Intenzione degli organizzatori è quella di coinvolgere anche il pubblico per mostrare tecniche di base nella lavorazione di prodotti della ristorazione, utilizzando di volta in volta prodotti del territorio e a chilometro zero.

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