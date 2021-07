Piazza Cavour, Cammarota: “Cantiere fermo e problemi igienici, l’assessore De Maio chiarisca” .

“Il cantiere di Piazza Cavour, per la realizzazione di box interrati, è fermo. Con esso non mancano disagi alla viabilità, al decoro, alla salubrità della zona, oltre ad un lungomare sventrato e lasciato così in brutta mostra. Una città spaccata in due, l’assessore all’urbanistica Domenico De Maio chiarisca con urgenza”. Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno annuncia un approfondimento.

“La vicenda arriva in commissione trasparenza, dopo che il caso era stato già affrontato, per accertare, ora quale siano i motivi dello stop, quali provvedimenti sono stati adottati, la nuova programmazione dell’intervento”. In più, spiega Cammarota: “Dal cantiere abbandonato non mancano problemi legati a topi, sporcizia e tutto ciò che ne consegue e con problemi igienici preoccupanti, in una città già invasa da topi, zecche e blatte. Poi la viabilità, l’area circoscritta, oltre ad aver cancellato indispensabili posti auto ha inibito due traverse importanti sull’asse del lungomare cittadino, con conseguenti problemi alla viabilità”. L’assessore chiarisca, spiegano Antonio Cammarota e Paolo De Marco, dirigente de “La Nostra Libertà”: “Si accertino le responsabilità sia di carattere tecnico ma anche politico. Chiediamo all’assessore De Maio di non perdere tempo, di mettere in sicurezza nell’immediato l’area e di fornire alla città tempi e modalità per il riavvio di quest’opera. Basta con la politica dell’approssimazione che altro non porta che disagi ai cittadini di Salerno. Così come chiediamo a Salerno Pulita e all’assessore Caramanno di intervenire sull’igiene urbana”.