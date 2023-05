Pesca sportiva, il gran finale del Torneo Surfcasting Salerno.

Serata magica domenica 21 maggio a Salerno per la fase conclusiva del Torneo di pesca sportiva dedicata al surfcasting patrocinato dal comitato ACSI-SALERNO , dal Comune di Salerno e realizzato dal Fisherman Club Salerno ASD .

Tanti garisti a partecipare all’ultima tappa del Torneo ed ad attenderli uno splendido cielo velato ed una cornice magica, quella del golfo di Salerno, che assumeva riflessi argentei del sole che faceva capolino al tramonto di una giornata comunque uggiosa .

A darsi battaglia oltre ai big in classifica generale anche i molti scontenti delle giornate precedenti , pronti a guastare la festa ai migliori in caccia degli ultimi punti per la vittoria finale del torneo .

Anche in questa ultima manche i nostri amici pinnuti si sono fatti desiderare , ma questa volta la caparbietà e la tenacia dei partecipanti facevano presagire esiti migliori .

Infatti nella prima ora oltre ai piccoli saraghi onnipresenti , al picchetto 23 del buon ALDO CARBONE (freelance) arrivava la cattura di una bellissima ORATA da 34 centimetri .

Intanto il capolista della classifica generale provvisoria MICHELE SAPORITO (Fisherman Club Salerno) dal picchetto 1 faceva arrivare un chiaro messaggio a tutti con una doppietta di saraghi di taglia !

Altri andavano a rimontare in classifica e le catture si sono susseguite lente , ma costanti in tutta la gara e qualche sorpresa finale l’hanno data GIANLUCA DE NIGRIS (Fisherman Club Salerno) al picchetto 24 e al 17 con l’ottimo MARIO PANARIELLO (Vesuvio Surfcasting).

Dal picchetto 15 alle ore 20 circa giungeva la notizia della cattura di un’altra orata da parte di SALVATORE VORRARO (asd Paesi Vesuviani) che pero’ non andava ad impensierire in molti che doppiavano le proprie catture ed iniziavano a carburare .

Come infatti al picchetto 1 l’ottimo MICHELE SAPORITO (Fisherman Club Salerno) andava a mettere la parola fine alle speranze di molti con la cattura multipla di boghe e saragli che a fine gara gli sono valsi la vittoria di giornata e la vittoria del Torneo .

Ad aggiudicarsi la vittoria di giornata e’ stato proprio MICHELE SAPORITO (Fisherman Club Salerno) seguito da MARIO PANARIELLO (Vesuvio surfcasting) e al terzo posto l’ottimo GIANLUCA DE NIGRIS (Fisherman Club Salerno)

Festa finale con tantissimi premi , tavola imbandita e stracolma di premi , coppe medaglie e tanta allegria per una serata finalmente piu’ pescosa e ricca di stravolgimenti di classifica .

ANDIAMOAPESCA.IT di Antonio Tammaro il piu' grande store di articoli da pesca di Salerno e condotta dal Presidente del Fisherman Club Salerno , Antonio VENOSI che dopo i ringraziamenti ha ricevuto un grandissimo applauso da tutti gli intervenuti per il grandissimo impegno profuso nelle 3 giornate del Torneo . Premiazione sponsorizzata da

Podio finale per i primi 3 del Torneo , primo assoluto MICHELE SAPORITO (Fisherman Club Salerno) , secondo assoluto MARIO PANARIELLO (Vesuvio surfcasting) e terzo SOSSIO CAPASSO (ASD Poseidon) .

Fuochi d’artificio , festa grande con bibite varie e buffet e abbuffata finale di ottimi bomboloni alla crema ad incorniciare il Torneo più bello e ricco dell’intera Regione Campania ….che dire bellissima manifestazione, ottima iniziativa , insomma ….complimenti all’organizzazione !