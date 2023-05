Cantina&Cultura, appuntamento con Letizia Vicidomini mercoledì 24.

Continua Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

La rassegna di maggio, che darà spazio al mondo dell’arte oltre che a quello della letteratura, prosegue mercoledì 24 maggio (ore 19) con Letizia Vicidomini che, in dialogo con il giornalista Clemente Ultimo presenterà il suo libro Dammi la vita – Partitura di sangue e note a Napoli (Ugo Mursia editore). Marlena Vichi è una musicista di successo, direttrice d’orchestra e docente presso il Conservatorio di Napoli. Sposata da diverso tempo con un suo ex maestro più grande di lei, non disdegna di allacciare relazioni discrete con alcuni dei suoi studenti. L’ultimo in ordine di tempo minaccia di rendere pubblica la loro storia, ma prima che possa portare alla luce il legame clandestino succede qualcosa di drammatico. Andrea Martino è un commissario in pensione, pronto a mettersi ancora al servizio della Polizia. Viene coinvolto nella morte sospetta di una bambina avvenuta qualche mese prima, e si troverà anche al centro della vicenda di Marlena. Due storie che si sovrappongono e si muovono sullo scenario di una Napoli continuamente in bilico tra la bellezza e l’orrore, e quelle verità nascoste da tempo che finalmente vengono rivelate.

Cantina&Cultura si chiude martedì 30 maggio con l’esposizione di alcuni lavori di Giovanni Nutty Trapanig. Salernitano, classe 1981. Graffiti artist, designer e scenografo, Nutty Trapanig vive la street art in tutte le sue fasi, dall’essere considerata atto vandalico alla sua consacrazione nella cultura di massa. Il confronto con il tessuto urbano e sociale della sua città e la voglia di sperimentarsi, portano l’artista a sondare sempre nuove tecniche e tematiche. Dare delle etichette al lavoro di Trapanig è complesso, ed è alla radice di questa complessità che sta tutta la bellezza del suo lavoro e della sua esperienza.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini – con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette – e quello genuino e “verace” della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Ingresso libro con prenotazione obbligatoria allo 089965161.