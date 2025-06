Passaggio di Consegne di 13 Club Rotaract del “Distretto 2101” della “Zona dei Castelli” all’Hotel Savoy di Paestum.

“Uniti Per fare del bene” è il motto del nuovo Presidente Internazionale del Rotary, il brasiliano Mário César Martins de Camargo, che è stato ricordato dal Rappresentante Distrettuale Rotaract del “Distretto Rotary 2101”, Catello Fontanella, in occasione della tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi presso la grande sala del “Savoy Hotel” di Paestum, che ha visto protagonisti tredici nuovi presidenti dei Club Rotaract della “Zona dei Castelli” che hanno ricevuto il collare e lo spillino dai Past President dei loro Club di appartenenza: Denise Malandrino “Rotaract Club Paestum”; Roberta Palumbo “Rotaract Club Salerno”; Francesco Giordano “Rotaract Club Avellino”; Giuseppe Damiani “Rotaract Club Sala Consilina”; Vincenzo Guglielmelli “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati”; Federica Romano “Rotaract Club Salerno Duomo”; Giuseppe Lombardi “Rotaract Club Vallo della Lucania Cilento”; Federica Barone “Rotaract Club Campagna Valle del Sele”; Raffaele Michele Nicastro “Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi-Hirpinia Goleto”; Antonio Tortora “Rotaract Club Battipaglia”; Giovanna Morea “Rotaract Club Salerno Est”; Dario Panico “Rotaract Club Eboli”; Vincenzo Orlanno “Rotaract Club Sapri Golfo di Policastro”. Dopo l’esecuzione degli inni, il Prefetto del “Rotaract Club Paestum”, Christian Posella, ha salutato le tante autorità rotariane presenti e dato la parola al Presidente del “Rotaract Paestum” Gennaro D’Amico che, insieme a tutti i presidenti uscenti, ha suonato la campana e dato avvio alla celebrazione dei Passaggi di Consegne consegnando il collare e lo spillino di presidente a Denise Malandrino che ha presentato il suo Consiglio Direttivo, composto da: Past President/Segretario: Gennaro D’Amico; Tesoriere: Antonio Giannetti; Prefetto: Christian Posella; Delegato PR: Antonia Cammarano; Consigliere: Ludovica Scarfó. La Presidente Malandrino ha poi invitato a parlare la Presidente Incoming del Club ospitante, il “Rotary Club Paestum Centenario”, la professoressa di origine americana Carrie Elise Rodella che, ricordando una famosa frase del Presidente Americano John Fitzgerald Kennedy “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese” ha raccomandato ai rotariani e ai rotaractiani:” Non chiedete al vostro territorio cosa può fare per noi, ma cosa possiamo fare noi per il nostro territorio”. Il Rappresentante Distrettuale Rotaract, Catello Fontanella, ha ricordato che nel “Distretto Rotary 2101” vi sono 53 “Club Rotaract”, con quasi 900 soci, e annunciato il motto che caratterizzerà il suo anno:” Con Audacia nell’Azione siate Ispirazione”. Vorrei che ogni rotaractiano, con audacia, agisca sul campo, in base alle esigenze e le disponibilità del proprio territorio e del proprio Club, cercando di essere di ispirazione per gli altri, non solo per i rotaractiani, e di tracciare una strada migliore che tutti possano percorrere”. Il Presidente della “Commissione Rotary per il Rotaract”, Luca Brando, delegato dal Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo, ha annunciato che tante saranno le progettualità che vedranno coinvolti i Club Rotary e Rotaract:” Come ad esempio il progetto Badema sui disturbi alimentari dei giovani nella fascia adolescenziale”.

Il secondo “Passaggio di Consegne” è stato quello tra la Past President Emilia Maiorano e la nuova Presidente del “Rotaract Club Salerno”, Roberta Palumbo, che dopo aver ricevuto il collare e lo spillino ha presentato il suo Consiglio Direttivo composto da: Vicepresidente Valentina Palumbo; Segretario Francesco Salvati; Tesoriere Flavio Perna; Prefetto Francesca Laudisio. Past President Emilia Maiorano. Consiglieri: Ilaria Pascarelli, Francesco Avallone, Gennaro Petraglia. Il nuovo presidente del “Rotaract Club Avellino”, Francesco Giordano, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Nunzio Menna (rappresentato dal socio Guido Candelmo). Il Presidente Francesco Giordano ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President Nunzio Menna; Vice Presidente Edoardo Festa; Segretario Grace Marie Bruno; Tesoriere Fulvio Pergola; Prefetti: Ugo Caramanno e Raffaele Penza. Consiglieri: Filippo Lo Gatto e Loris Ortolano. Il nuovo presidente del “Rotaract Club Sala Consilina “, Giuseppe Damiani, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Filippo Casale. Il Presidente Damiani ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President Filippo Casale; Vicepresidente Sara Rivellese; Prefetto Arianna Carannante; Tesoriere Nicola Gagliardi; Segretarie: Francesca Di Iorio e Nicole Russo; Delegate PR: Nicole Russo e Sara Rivellese; Formatore Alessio Alfisi. Consiglieri: Raffaele La Regina, Vincenzo Grassia, Mario Carannante, Giovanni Votta, Claudio Apostolico, Salvatore Addesso, Amelia Borgia. Il nuovo presidente del “Rotaract Club Campus Salerno Nord dei Due Principati”, Vincenzo Guglielmelli, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Mariano Melchionda. Guglielmelli ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President Mariano Melchionda; Vice presidente Mattia Manzo; Segretario Alessio Bonadies; Prefetto Giusy Palmieri; Tesoriere Corrado di Gaeta. Consiglieri: Benedetta Sessa; Annabella Di Muro; Gennaro Amabile. La nuova presidente del “Rotaract Club Salerno Duomo”, Federica Romano, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Francesco Della Valle. La presidente Romano ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Vicepresidente Roberta Bifolco; ⁠Segretari: Alessia Maratia e Roberta Cavallaro; ⁠Prefetto Francesca Grimaldi; ⁠Tesoriere Diego Fileno. ⁠Consiglieri: Rosaria Flora Ferrara, Vittoria Satriani, Valeria Dente, Michele Novella, Marco Vitale. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Vallo della Lucania Cilento”, Dario Speranza, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Giuseppe Lombardi. Il Presidente Speranza ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Past President Giuseppe Lombardi; Segretari: Antonio Palumbo ed Eduardo Pesca; Prefetti: Francesco Lenza e Saverio Principe; Vicepresidente: Camillo Passaro; Tesoriere Remo Ricco. Consiglieri: Raffaele Zammarelli, Paola Reielli, Francesco Carrato, Luca Arena. Delegato PR: Sofia Botti. La nuova Presidente del “Rotaract Club Campagna Valle del Sele”, Federica Barone, ha ricevuto il collare e lo spillino dalla Past President Angela Ruggia. La Presidente Barone ha presentato il suo Consiglio direttivo composto da: Vicepresidente Elvira Emily Caló; Segretario Donatella Magliano; Prefetto Bruna Luongo; Tesoriere e Past President Angela Ruggia; Consigliere Delegato e PR Angelo Carrara; Consigliere Mattia Passannanti. A ricevere il collare e lo spillino dal Past President Giuseppe Rossi, è stato il nuovo Presidente del “Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi-Hirpinia Goleto, Raffaele Michele Nicastro, che ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Giuseppe Rossi; Prefetto Angelo Di Pietro; Tesoriere Francesca Rossi; Segretario Gerardo Di Santo; Pubbliche Relazioni (PR) Jacopo Sallicandro; Consigliere Salvatore Bimonte. A ricevere il collare e lo spillino di nuovo Presidente del “Rotaract Club Battipaglia”, dalla Past President Miriana Di Feo, è stato Antonio Tortora, che ha presentato il suo Consiglio Direttivo: Past President Miriana Di Feo; Vice Presidente Gianpiero Abenante; ⁠Prefetto Francesco Crudele; Segretari: Vittorio D’Andrea, Emanuele Salzillo; ⁠Tesorieri: Bruno Vinciguerra, Mario Pesce. ⁠Consiglieri: Mariapaola Balistreri, Angelo Ruscinito, Annamaria Iodice, Nicoletta Pesce. ⁠Delegato PR: Miriana Di Feo. La nuova Presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, Giovanna Morea, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Aldo Addesso. La Presidente Morea ha presentato il suo nuovo Consiglio Direttivo: Vice Presidente Francesca Carpinelli; Tesoriere Giuseppe Di Stasi; Prefetti: Alessia Aliberti e Giuliano Indelli; Segretario Emanuela Vastola. Consiglieri: Simona Cicatelli, Marialuisa Ansalone, Carmen Tisci e Carlo Vetromile. La Presidente Morea ha anche presentato i soci aspiranti: Francesca Capece, Vanda Maio, Andrea Armenante e Giuseppe Pellegrino. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club Eboli”, Dario Panico, ha ricevuto il collare e lo spillino dalla Past President Margherita Cicalese. Il nuovo Consiglio direttivo di Dario Panico è composto da: Vicepresidente Flora Cassese; Tesoriere ⁠Amedeo Fine; Prefetto ⁠Federico Arconi; Segretario ⁠Pietro Paolo Melella; Past President ⁠Margherita Cicalese. Consiglieri: ⁠Daniele del Guercio e ⁠Giusi Sommantico. Il nuovo Presidente del “Rotaract Club “Sapri Golfo di Policastro”, Vincenzo Orlanno, ha ricevuto il collare e lo spillino dal Past President Vincenzo Martorelli. Il Presidente Orlanno ha presentato il suo Consiglio Direttivo composto da: Vincenzo Martorelli, Past President; Domenico Colella, Prefetto; Francesca Finizola, Segretaria; Vincenzo Berretti, Tesoriere. Consiglieri: Lavinia Colella, Mancuso Andrea, Chintemi Federica. Un omaggio floreale è stato consegnato a tutte le autorità rotaractiane presenti: Catello Fontanella, Luca Brando, Maria Amelia Castagnaro, Mario Maria, Roberto Mauri, Valentina Palumbo, Guido Candelmo, Mario Pizzuti, Vittoria Puzone, Giusi Sommantico, Francesca Carpinelli, Fulvio Pergola. Presenti tutti i presidenti dei Club Rotary padrini dei Club Rotaract e le autorità rotariane del “Distretto Rotary 2101”: Maria Luisa De Leo, Carmine Nobile, Orlando Caprino Caprino, Rino D’Alessio, Francesco Caggiano, Alberto De Matteis, Edoardo Ventura, Ermano Lambiase, Eduardo Grimaldi, Gaetano Cuoco, Lucio De Caro, Vittorio Villari, Enzo Biagini, Francesco Micocci, Vincenzo Panico, Elio Rocco, Maria Manuela Russo, Vincenzo Cestaro, Anna Gallo, Pietro Lombardi; Angela Trinchese, Riccardo Sibilio.

Aniello Palumbo

