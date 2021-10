Parte DiVini Libri ad Eboli, appuntamento con Alessia De Santis sabato 23.

Sabato 23 ottobre, alle ore 18:30, parte ufficialmente la 4 Edizione di DiVini Libri

Chiacchierata con l’Autore, sarà l’autrice Alessia De Santis, con il libro “Una storia italiana

– Le vite intrecciate di Pier Paolo Pasolini, Maria Callas, Orianna Fallaci, Alekos Panagulis”, edito da Marcovalerio Edizioni, ad aprire la rassegna letteraria.

L’evento sarà sia in presenza, nel rispetto delle norme anticovid19, (l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti), presso “Al Centro dei servizi”, in via XXIV Maggio,

42, palazzo Massaioli, che online sul canale YouTube DiVini Libri Chiacchierata con

l’Autore, a cura del registra Antonio Durante.

Il libro racconta la vita di quattro personaggi, Pier Paolo Pasolini, Maria Callas, Oriana Fallaci e Alekos Panagulis, che nonostante siano passati gli anni, non sbiadiscono.

A distanza di anni dalla loro morte, è però sbiadita la conoscenza dei loro rapporti reciproci,

rapporti che li influenzarono profondamente.

Il libro “Una storia italiana. Le vite intrecciate di Pier Paolo Pasolini, Maria Callas, Oriana Fallaci e Alekos Panagulis” racconta proprio la storia di quegli anni, che loro quattro vissero profondamente uniti.

All’evento prenderanno parte la scrittrice Alessia De Santis, la giornalista Angelica Tafuri,

che introdurrà l’incontro e il prof. Vincenzo Pietropinto che chiacchiererà con l’autrice.

Saranno presenti I Cantori di San Lorenzo, l’Associazione teatrale EducArteatrando, che leggeranno brani del libro.

Partner dell’evento sono, l’associazione Migr-Azioni, Eboli Channel, e la new entry Radio

web Ulisse – La cultura che naviga, che ha aderito al progetto di DiVini Libri Chiacchierata

con l’Autore, diventando così parte integrante dell’evento.

Al termine della presentazione è previsto una degustazione di vino, dell’Azienda Agricola

Campana, di Vito Aita