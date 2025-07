Odissea – Polifemo e i Giganti del Mare, domenica 27 ad Atrani

Una serata di mito, danza e suggestione visiva: è quella regalata da “ODISSEA: Polifemo e i Giganti del Mare”, spettacolo ispirato al IX canto dell’Odissea, l’incontro tra Ulisse e Polifemo che debutterà sulla spiaggia di Atrani il 27 Luglio alle ore 21.30.

ODISSEA è un Progetto ideato e con la direzione artistica di Alessandro D’Auria. Ispirato al leggendario viaggio di Ulisse, lo spettacolo si fa esso stesso viaggio: un racconto in movimento che attraversa città e paesaggi, portando con sé la magia del mito e la forza del teatro.

Dopo il grande successo della prima tappa a Maiori, dove il pubblico ha potuto ammirare la barca di Ulisse solcare le acque della Costiera Amalfitana, la navigazione prosegue verso la sua seconda affascinante meta: il suggestivo borgo di Atrani.

L’amministrazione comunale di Atrani, guidata dal sindaco Michele Siravo, esprime la propria gratitudine al Gal Pesca “Approdi di Ulisse”.

“Siamo Onorati – afferma il primo cittadino – di essere parte di questo progetto che celebra la storia, la cultura e la tradizione marittima del borgo più piccolo della Costiera Amalfitana. Un’opportunità unica per promuovere il nostro patrimonio culturale. Atrani, per una notte, ospiterà il mito dando vita ad uno dei racconti più struggenti del mondo classico.”

Ulisse, interpretato con carisma e intensità da Giorgio Adamo, fa il suo ingresso dal mare a bordo di una barca ispirata alle antiche imbarcazioni greche: un’apertura scenografica potente che dà subito il tono all’intera rappresentazione.

La narrazione è guidata dalla voce profonda e solenne di Pietro Pignatelli, che presta il timbro ad Omero, evocando atmosfere arcaiche con una forza teatrale rara.

Lo spettacolo è organizzato da Alfonso Cavaliere, con la regia e il video design di Francesco Domenico D’Auria. “Odissea,, Polifemo e Giganti del Mare – racconta il regista – è un esperimento scenico che nasce dall’adattamento del Ciclope di Euripide, l’unico dramma satiresco giunto integro fino a noi, qui riscritto per un cast di attori, cantanti e danzatori. Il cuore della messinscena è una narrazione corale e visionaria, in equilibrio tra parola classica e linguaggi contemporanei. L’elemento centrale dello spettacolo è il videomapping immersivo proiettato direttamente sulla maestosa roccia di Atrani, che si trasforma in un personaggio vivo e mutevole. Le immagini sono state realizzate con le più avanzate tecnologie di generazione visiva tramite intelligenza artificiale, permettendo una resa scenografica fluida, onirica, quasi liquida: la grotta del ciclope prende forma davanti agli occhi degli spettatori, i giganti emergono dalle pietre, i mari si agitano, e la memoria del mito si rinnova in tempo reale. Questa scelta di unire drammaturgia antica e strumenti digitali è una dichiarazione di intenti: la classicità non è un relitto, ma un’onda da attraversare, reinventare, danzare. L’esperienza è pensata come un rito collettivo e multisensoriale, che fonde recitazione, canto e movimento in un racconto stratificato, potente, aperto alla meraviglia.”

In scena, Bruno Barone interpreta un magnetico Sileno, affiancato dalla voce evocativa di Ilaria Romano nel ruolo del Coro.

A dare corpo e movimento alla vicenda, un corpo di ballo energico, le cui coreografie firmate da Franky Capuano trasportano il pubblico in un universo fatto di forze primordiali e creature colossali. Ballerini: Franky Capuano, Guglielmo Schettino, Antonio Piccoli, Alessandro Maresca e Roberto Marra.

Il progetto è finanziato da PO FEAMPA Campania 2021/2027 – Priorità 3 – Azione 2A “Amare Nostrum” – SSL GAL Pesca Approdo di Ulisse.

La produzione è affidata all’Associazione KORAKORA.

Lo spettacolo è a INGRESSO GRATUITO e non richiede prenotazione.

“BIMBI IN BARCA CON ULISSE” laboratorio/spettacolo

È un’esperienza formativa e narrativa rivolta a bambini e bambine, che si svolgerà il 29 Luglio alle ore 17.30 sulla spiaggia di Atrani e a bordo di una autentica imbarcazione da pesca tradizionale.

Guidati da pescatori esperti i partecipanti impareranno le tecniche della piccola pesca sostenibile e ascolteranno storie ispirate al mito di Ulisse, intrecciate con racconti di vita marinaresca. Il laboratorio/spettacolo sarà ideato e realizzato dall’Associazione ABLATIVO. Alla fine dell’evento lo spettacolo “CHE VIAGGIO! Ovvero la tragicomica historia di un uomo chiamato Odisseo” di e con Flavia D’Aiello. Lo spettacolo inizierà alle 19.30, è aperto a tutti e non richiede prenotazione.

Il laboratorio è a numero chiuso ed è rivolto a bambini di età compiuta dai 6 ai 12 anni. È possibile prenotarsi al laboratorio inviando una mail con nome e cognome di tutti i partecipanti ed età, alla mail info@korakora.it