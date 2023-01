Non solo Loris Batacchi, Andrea Roncato presenta il suo libro venerdì 27 alla Libreria Mondadori di Battipaglia, con firmacopie ed aperitivo.

Attore, comico e personaggio televisivo: Andrea Roncato è il poliedrico artista protagonista della commedia popolare all’italiana e della tv anni 80/90. Si racconta così nel libro-intervista “Non solo Loris Batacchi” curato da Antonio Santoriello, dove scava nel suo passato tirando fuori aneddoti, ricordi e curiosità sui suoi innumerevoli lavori nel cinema. Ma non solo! Andrea non esita, tra le pagine, ad aprirsi a confessioni intime sulla sua sfera privata.

Roncato ha debuttato in televisione con il duo “Gigi e Andrea”, per poi essere protagonista della fiction Carabinieri. Al cinema sono note le sue interpretazioni in alcuni ‘cinepanettoni’ insieme alla coppia Boldi-De Sica, nei film di Fantozzi, poi nel film di Gabriele Muccino “Ricordati di me” e nelle due commedie “Almeno tu nell’universo” e “Il cuore grande delle ragazze” di Pupi Avati.

Di recente ha recitato in film importanti tra cui “Diabolik 2, Ginko all’attacco” dei Manetti Bros. e “Vecchie Canaglie” con Lino Banfi e Alessandro Haber.

Il viaggio di una vita in un libro che celebra, dunque, uno dei volti più importanti del cinema e della tv italiani e che la Libreria Mondadori di Battipaglia, situata nella centrale Via Mazzini, avrà il piacere di ospitare per un incontro con il pubblico ed un firmacopie, venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 19.00, accompagnato da un piacevole aperitivo.

L’evento si inserisce in un calendario di attività che si svolgeranno durante tutto l’anno, in un countdown verso i 25 anni di attività della Mondadori di Battipaglia che si celebreranno nel 2024. L’ingresso è aperto al pubblico ed è gratuito. Ulteriori informazioni presso Mondadori Store Battipaglia 0828 307766, info@mondadoribattipaglia.it .