Nissan presenta due nuovi modelli con la formula X-over Thinking

Nissan presenta due nuovi modelli e un nuovo modo di pensare firmato X-over Thinking.

I due nuovi modelli presentati sono: X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO e si tratta di due novità esclusive che offrono sicurezza, comfort e tecnologia sempre più avanzata. La versione X-Trail Mild Hybrid è una vettura a 7 posti adatta perfetta per le famiglie e adatta anche all'avventura, questo grazie soprattutto all'utilizzo della tecnologia 4WD. La vettura è ora disponibile con il nuovo motore Mild Hybrid benzina da 1.5 litri, 163 CV di potenza e 300 Nm di coppia che si affianca al propulsore e-POWER.

Nissan X-Trail Mild Hybrid si articola in tre allestimenti: ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA, con un'opzione che può estendere da 5 a 7 i posti dei passeggeri e anche con trazione 2WD. L'altra novità di Nissan è la nuova Ariya NISMO ed è basata sulla versione e-4ORCE 4WD

da 87 kWh, il cui motore è stato messo a punto da NISMO per esaltarne la potenza e portarla fino toccare un apotenza massima di 435 CV (320 kW), ovvero circa 130 CV in più rispetto alla versione originale. La coppia di 600 Nm spinge la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi. Ariya NISMO, disponibile con un unico esclusivo colore NISMO Stealth Grey, è in vendita presso la rete Nissan a partire da 53.850 euro. “Il 2024 si è chiuso per l'Italia, afferma Marco Toro Presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, con un segno -1, direi di sostanziale stabilità, ma con una tendenza importante riguardo all'aumento dell’elettrificato e l'aumento dei crossover e queste tendenze direi che continuano a confermarsi".



"Nissan in questo mercato è cresciuta in maniera importante con alcuni modelli dei gamma, Juke ad esempio ha aumentato le vendite del 6%, X-trail del 9%, Ariya del 90% e i veicoli commerciali del 30%. Sicuramente si tratta di un successo, per quello che riguarda Qashqai, che riguarda il segmento più competitivo, abbiamo confermato la quarta posizione e siamo al settimo posto come ibrido più venduto in Italia con un successo significativo anche di e-Power che ha aumentato il suo peso nelle vendite di Qashqai."



"Oggi Nissan, continua Toro

, è piu del 50% del mix verso il privato fatto da e-Power e direi che il 2024 che si è chiuso con soddisfazione ed è terminato con il lancio alla fine dell'anno di questo sistema chiamato Nissan More che darà l’estensione di garanzia fino a 10 anni a tutti i clienti che fanno manutenzione presso la nostra rete ufficiale.

Il 2025 sarà un anno di sostanziale stabilità, non avremo un mercato con incentivi come è stato il caso l'anno scorso, quindi non prevediamo una crescita ma una stabilità. Noi come Nissan prevediamo di crescere di un 5% rispetto all'anno scorso grazie appunto alle novità di prodotti che stiamo lanciando sul mercato”.

Nisaan per l'occasione lancia anche la formula " Nissan More", una speciale garanzia che si estende fino a 10 anni e che si rinnova in automatico con un semplice tagliando da farsi presso le officine ufficiali Nissan,

