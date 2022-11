Questo è il momento! Il giocatore portoghese Cristiano Ronaldo sta entrando nel mondo della NFT. Per il lancio della sua prima collezione, la stella del Manchester United ha scelto la piattaforma Binance. Diamo un’occhiata ai dettagli di questa collezione, che sarà molto attesa dai fan a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo.

Una collezione di 6.645 NFT!

Per celebrare la sua lunga e immensa carriera, il giocatore portoghese ha scelto la piattaforma Binance, la borsa numero uno al mondo, per lanciare la sua collezione NFT. La collaborazione tra Cristiano Ronaldo e la piattaforma Binance prevede il lancio di una collezione di 6.645 NFT, suddivisi in 4 livelli di rarità:

Normale (N): 6.000 pezzi

Raro (R): 600 pezzi

Super raro (SR): 40 pezzi

Super Super Raro (SSR): 5 pezzi

Questa prima collezione renderà omaggio ai momenti emblematici della carriera dell’ex giocatore del Real Madrid. In particolare, la sua famosa svolta in Champions League contro la Juventus di Torino. In tutto sono stati selezionati 7 momenti che rappresentano la carriera e la vita del giocatore. 7, come numero feticcio del bambino di Madeira. Visivamente, questi momenti compilati assumeranno la forma di statue animate.

Entrambe le parti sono ovviamente felici di questa collaborazione. He Yi, co-fondatore e direttore marketing di Binance, ha dichiarato che il metaverso è una parte della loro attività molto importante e che questo, assieme alla blockchain, possano rappresentare il futuro di internet. Si dicono onorati della collaborazione con CR7, la quale potrebbe aiutare molte persone a comprendere cosa sia una blockchain e il Web3.

Anche il giocatore portoghese ovviamente, con oltre 800 gol in carriera, ha accolto con favore la partnership.

Una collezione lanciata il 18 novembre!

Con i Mondiali di calcio appena iniziato, Cristiano Ronaldo e Binance hanno scelto il momento giusto per far crescere l’entusiasmo intorno al lancio. Ciononostante, il mercato NFT è ancora in una fase negativa e risente ancora del mercato ribassista degli asset digitali, che possono comunque essere scambiati in profitto su Quantum AI. In dettaglio, la collezione è stata lanciata venerdì 18 novembre alle 9:00.

Si prevede che anche i 5 SSR NFT e i 40 token SR saranno messi all’asta tramite il mercato di Binance. L’asta per le monete più rare dovrebbe durare 24 ore. Gli NFT saranno aggiudicati al miglior offerente. Il prezzo d’offerta per gli NFT SSR è fissato a 10.000 BUSD ciascuno. I 40 gettoni SR saranno messi all’asta a 1.700 BUSD. Anche gli altri gettoni rari e normali saranno commercializzati tramite Binance. Il prezzo di partenza per gli NFT più comuni è di 77 BUSD.

NFT con vantaggi esclusivi!

I gettoni non fungibili della collezione daranno accesso a più o meno vantaggi. Ecco cosa si può ottenere acquistando uno di questi gettoni:

Un messaggio personale di Cristiano Ronaldo

Merchandising firmato dalla stella portoghese

Accesso preferenziale a tutte le vendite NFT del giocatore

Scatole misteriose CR7

La possibilità di partecipare a concorsi per vincere premi come oggetti firmati.

La partnership tra i due giganti prevede anche la possibilità per i nuovi iscritti di ricevere una mystery box di CR7. Queste caselle possono contenere NFT esclusive del giocatore. L’offerta rimane valida per gli 1,5 milioni di utenti che si iscrivono per primi inserendo il codice RONALDO.

Agli utenti della filiale statunitense di Binance.US verrà offerto un NFT ricordo per i depositi effettuati in USD durante il periodo promozionale. Ricevere un NFT ricordo darà ai membri anche l’accesso alla whitelist per acquistare i futuri NFT rilasciati nell’ambito della collaborazione tra Binance e CR7. I prossimi NFT della collezione saranno disponibili anche dopo la Coppa del Mondo, all’inizio del 2023.