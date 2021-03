Nero su Bianco, concorso letterario dell’Università di Salerno.

Lancio del concorso letterario “Nero su Bianco”, promosso dall’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCPG) del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’Osservatorio attraverso il progetto Chiamata alle Arti nato nel 2010 per valorizzare, divulgare e supportare le forme espressive della creatività contemporanea. In particolare, il concorso è stato pensato per dare visibilità a giovani scrittori e scrittrici che non abbiano ancora pubblicato alcun lavoro.

La partecipazione è gratuita ed il concorso è aperto a giovani, italiani/e o parlanti italiano compresi/e tra i 18 e i 35 anni.

Oggetto del concorso sono racconti inediti a tema libero. Unici vincoli richiesti riguardano:

Il personaggio principale di genere femminile;

l’ambiente spazio-temporale relativo al prossimo futuro (anni 2030 – 35).

I racconti che si classificheranno fra i primi quattro verranno pubblicati in una raccolta.

A tutti gli iscritti sarà conferito un attestato di partecipazione corredato da un commento sull’opera presentata.

Per maggiori informazioni sul concorso qui sotto il Bando il link alla news dettagliata sul nostro sito:

Bando Contest letterario Nero su Bianco 2021

https://www.giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/26686