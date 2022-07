Navette e Metropolitana in funzione fino alle 3 del mattino per la decima edizione della Notte Bianca 2022 .

Il Comune di Salerno ha predisposto, con l’Azienda Busitalia Campania , in occasione dell’evento , per tutti coloro che sosteranno le proprie autovetture presso lo Stadio Arechi di Salerno, un servizio navetta in funzione dalle ore 19.00 di sabato 9 luglio fino alle 3,00 di domenica 10 luglio, con percorso Stadio Arechi- Via Leucosia (Mercatello) – Stadio Arechi, inoltre per le giornate 9 e 10 luglio la Metropolitana leggera funzionerà fino alle 3 del mattino.

Il servizio ha l’obiettivo di favorire la mobilità dei visitatori , incentivando l’uso del trasporto pubblico in modo da alleggerire il traffico veicolare verso le zone di spettacolo dell’evento, trasformate in isola pedonale con divieto di transito delle auto.

La keemess canora avrà inizio alle ore 22 e vedrà impegnati, in contemporanea artisti di livello nazionale .

Piazza M.Grasso, Mercatello ,come le altre edizioni , è dedicato agli amanti della musica degli anni 70/80 . Alle ore 22,00, presentato da Benny Ronca, si esibirà Franco Simone , alle ore 24.00 da Made in Sud salirà sul palco Paolo Caiazzo a seguire Il Mito New Trolls in concerto.

Piazza della Libertà, Pastena, con la presentazione di Lucio Russomando, alle ore 22.00 aprirà Toni Tammaro decano e presente in tutte le edizioni della Notte Bianca a Salerno, alle 23.00 Silvia Mezzanotte in concerto , gli Arteteca da Made in Sud , chiuderanno la notte.

Il palco installato a Piazza Gloriosi , Torrione , è dedicato alla musica Rap, Luca Sepe condurrà la serata con gli interventi di Henry Santan, Priore, Nicola Siciliano e Peppe Socks.

Il 10 luglio alle ore 22,00 la manifestazione si concluderà al Centro di Salerno in Piazza Portanova, con il concerto di Sal Da Vinci ed in chiusura Biagio Izzo.